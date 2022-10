Sin sostén, Demi Rose se baña bajo una cascada y presume sus atributos en Costa Rica

El más reciente viaje de Demi Rose a Costa Rica ha sido algo especial, ya que la modelo cuenta con un nuevo look de cabello rojizo y lo ha presumido en todo momento. En su cuenta de Instagram publicó varias fotografías, de las cuales sobresalen unas en las que aparece en topless y bañándose bajo una cascada.

En otras imágenes la bella influencer británica lució al máximo su retaguardia mientras posaba al borde de una piscina, usando tan sólo una tanga de color morado y con un paisaje selvático como fondo. El texto que escribió junto a su post fue: “Tienes suerte de que perdiera mi maleta”.

Demi ya se acerca a los 20 millones de seguidores en esa red social, y a todos ellos complació con una foto en la que posa de perfil, presumiendo su cabello ondulado y usando un monokini con estampado de tigre. Ella acompañó su complicación escribiendo tan sólo “Rawr”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

