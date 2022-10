Demi Rose expone sus glúteos mientras recibe un masaje reafirmante

A través de sus historias de Instagram Demi Rose mostró a sus fans cómo conserva su curvilínea figura. En un video ella aparece recostada boca abajo y luciendo su retaguardia mientras Shane Cooper -experto en tratamientos para la piel- le hace un masaje reafirmante en los glúteos con ayuda de un aparato; posteriormente aplica una técnica en el rostro de la modelo con el fin de resaltar el contorno del mismo.

La influencer británica acostumbra compartir con sus seguidores fotografías tomadas en sus viajes previos, pero que hasta ahora son inéditas. En la isla de Santa Lucía ella se mostró muy sexy a bordo de un yate, usando un bikini lleno de transparencias y brindando con champagne; también posó al lado de una piscina enfundada en un vestido azul.

En imágenes que llevan hasta ahora más de 150,000 likes Demi modeló un largo vestido transparente que dejó poco a la imaginación, con una cascada como fondo. El texto con el que acompañó las fotos fue: “Haciendo cosas de Demi”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

También te puede interesar:

-Demi Rose se recuesta a tomar el sol usando una tanga de hilo casi imperceptible

-Desde el baño Demi Rose luce su retaguardia usando una microtanga de hilo