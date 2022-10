Demi Rose se recuesta a tomar el sol usando una tanga de hilo casi imperceptible

Para Demi Rose las altas temperaturas están siempre presentes, y la playa es uno de sus lugares favoritos. Ahora ella complació a sus seguidores en Instagram con una foto que la muestra recostada boca abajo sobre un camastro, usando una tanga de hilo casi imperceptible y luciendo al máximo su retaguardia. El mensaje que escribió junto a la imagen fue “lista para una nueva aventura”, por lo que un proyecto profesional podría estar en puerta.

La modelo e influencer británica compartió en fotos y videos los mejores momentos de su reciente viaje a Grecia, y cada vez sus publicaciones en esa red social cuentan con una producción más elaborada. Ella lució su espectacular figura usando un microbikini compuesto por tiras metálicas, que complementó con unas alas de ángel.

Demi ha obtenido más de 206,000 likes por un clip y una foto que la muestran dentro del agua, presumiendo sus atributos con un enterizo semitransparente. Ella tituló su post tan sólo con la palabra “Fantasía”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

