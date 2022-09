En microtanga y corset Demi Rose presume sus atributos al lado del mar

Demi Rose se ha dejado ver elegante y sexy en su más reciente publicación de Instagram. Se trata de unas fotos en las que aparece tomando el sol recostada sobre la plataforma de madera de un barco, usando una microtanga de color azul y un ajustado corset que resaltó sus atributos. El texto que escribió junto a las imágenes fue: “¿Quién eres tú? Enfócate en eso”.

La bella modelo e influencer británica también posó en su casa de Ibiza, sosteniendo una sombrilla y usando un vistoso conjunto de lencería de encaje con transparencias; ella complementó esa foto (que lleva más de 268,000 likes) con el mensaje: “Constantemente evolucionando y girando firmemente”.

Demi ha vuelto a estar en contacto con sus fans a través de sus historias de esa red social, donde le han formulado varias preguntas, como “Si pudieras comenzar tu vida de nuevo, ¿qué cosa cambiarias?” Ella publicó una fotografía que la muestra tocando el arpa, con la respuesta: “Soy muy elegante, un poco tímida, odio la confrontación. Algunas veces desearía poder haber dicho más acerca de cómo me sentía, para ser escuchada. Sólo depende si la persona estaría dispuesta a escuchar, así que todo se mantiene dentro”. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

