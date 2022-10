Usando minitop y leggings grises Carmen Villalobos mueve sus caderas durante sus entrenamientos

Carmen Villalobos entrena diariamente en su casa, y ahora compartió a través de sus historias de Instagram un clip en el que aparece usando un minitop blanco y ajustados leggings grises, moviendo sus caderas a ritmo de salsa. Ella considera sus bailes como parte de sus rutinas, y escribió el mensaje: “La salsa nunca pasa de moda. Entreno”.

La bella actriz colombiana ha disfrutado mucho de sus vacaciones en Tulum, y posó como toda una modelo usando unos shorts desgarrados y un chaleco de tiras que dejó ver su sostén verde neón.

Carmen regresará a la televisión en la nueva temporada del programa “Escuela imparables”, donde buscará a emprendedoras que quieran defender un proyecto. Mientras tanto sus fans se han mostrado encantados con sus recientes publicaciones en Instagram, como una colección de fotos en las que lució espectacular en la playa, complementando todo con el mensaje: “Vive al máximo. Siente, suspira, viaja, conoce, disfruta, baila, jamás pierdas el sentido del humor, ríe y ríe mucho, vive con alegría infinita y nunca pierdas tu esencia”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

