David Zepeda responde si estaría dispuesto a rentar un vientre para convertirse en papá

El actor mexicano David Zepeda se encuentra disfrutando del éxito que le ha brindado el personaje de “Jerónimo” en el melodrama ‘Vencer la Ausencia’; y es justo en medio de la celebración que el famoso abordó algunos de los rumores que han rondado acerca de su faceta sentimental, específicamente si desea convertirse en padre. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Hace unos días, el galán de telenovelas publicó una fotografía desde su perfil oficial en Instagram donde se dejó ver al lado de su ex pareja, Lina Radwan, a quien a demás le dedicó un emotivo mensaje que levantó la sospecha de una posible reconciliación.

Gracias al misterioso mensaje, Zepeda fue el blanco de cuestionamientos sobre su faceta amorosa durante la presentación del melodrama “Pienso en Ti”. No obstante, se apresuró a revelar que se mantiene “soltero y sin compromisos”.

“Estoy soltero, no crean nada de lo que leen, amo a Lina por siempre. Como familia nos amamos, pero estamos 100% solteros y muy contentos en todos los sentidos”, declaró ante varios medios de comunicación.

Eso sí, durante la entrevista reveló que convertirse en papá ha estado en su plan de vida desde hace mucho tiempo; sin embargo, el que no haya ocurrido aún no es algo que le quite el sueño.

“Siempre lo he pensado, claro que sí, no se ha dado de alguna u otra manera, esperemos que la vida nos sorprenda, lo importante es disfrutar el día a día, uno tiene planes pero Dios otros. (…) Y bueno, no tengo pareja, tampoco van a llegar solos los bebés”, indicó.

Ante otras alternativas para convertirse, David Zepeda detalló que si bien no se cierra a la posibilidad, hasta el momento no ha considerado llevarlo a cabo. “Puede ser adoptar (…) Hay que ver ese tema con la profundidad que se requiere, es un tema que siempre lo manejan con seriedad porque conlleva una gran responsabilidad, pero dejo que las cosas vayan fluyendo“, finalizó.

