Michelle Renaud manda romántico mensaje a Matías Novoa y deja ver que ya viven juntos: “Nuestro hogar”

A cuatro meses de haber iniciado su noviazgo, Michelle Renaud dejó ver que ya podría estar viviendo con Matías Novoa, o al menos eso fue lo que dio a entender la actriz con un mensaje en el que confesó ya tienen “un hogar”.

Michelle Renaud y Matías Novoa celebraron el pasado 18 de octubre sus primeros cuatro meses de noviazgo, tiempo en el que han confirmado lo enamorados que se encuentran y varios proyectos a futuro, entre los que se encuentran planes de boda y formar una familia; pero al parecer ya han dado un paso importante en su relación al mudarse a vivir juntos.

Y es que, fue la protagonista de la telenovela ‘La Herencia’ quien recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartir un mensaje con dedicatoria especial para su pareja, a quien etiquetó mientras confiesa lo feliz y plena que se siente en esta nueva etapa de su vida.

“Hoy en la mañana me desperté tan enamorada y llevo tantos días despertándome así, que pensé… Hay personas que cuando reciben un premio dan las gracias y siempre dicen que los sueños sí se cumplen, es el speech más común que escuchamos”, se lee en la publicación.

Tras señalar lo agradecida que se encuentra con la vida por darle esta experiencia, confesó que ya comparten un hogar, el cual disfruta recorrer mientras confirma que tiene a la persona correcta a su lado.

“Y sí, hoy caminando en el jardín de nuestro hogar (porque ya se siente como un hogar) pensaba: ‘woooow los sueños sí se cumplen’. Despertar con el hombre que más me gusta en el mundo, que más amo, con la persona que tiene un switch mágico para hacerme reír, que más me enseña con un amor y paciencia increíble y que además me regaló una familia ¡enorme! Como siempre la soñé”, añadió la artista de 34 años.

Finalizó asegurando que sus sueños eran chicos comparados con lo que hoy tienen y siente que la vida la ama, además de reflexionar sobre su pasado y el nivel en el que se encuentra “mucho más madura, consiente y con mucho más amor”, por lo que solo puede sentir agradecimiento.

El mensaje que fue acompañado con una serie de fotografías en las que lucen de lo más enamorados, logró superar los 200 mil “me gusta”, además de cientos de mensajes en los que fanáticos y famosos les desearon toda la felicidad en su relación.

