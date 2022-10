Rihanna y los mejores memes que dejó el lanzamiento de “Lift Me Up”, tema que marcó su regreso a la música

Cuando el público creía que Rihanna no los podría sorprender más, llega la cantante de Barbados con el lanzamiento de su primer sencillo luego de muchos años de ausencia en la escena musical. Se trata de “Lift Me Up”, canción que no solo marca su regreso, también forma parte del soundtrack oficial de la cinta “Black Panther: Wakanda Forever”.

Fue durante las primeras horas de este 28 de octubre que la canción interpretada por la famosa llegó a las plataformas digitales, desatando furor inmediato entre aquellos fanáticos que esperaban con ansias su gran regreso a la música.

Cabe recalcar que Rihanna dejó con la boca abierta debido al alto voltaje emocional que la intérprete compartió a través de dicho tema. Y es que dentro de sus estrofas se le escucha implorar: “Levántame, abrázame. / Mantenme cerca, sana y salva”.

Por esta razón, las redes sociales no tardaron en llenarse de opiniones con respecto a la pieza musical que adornará la nueva película de Marvel Studios, “Black Panther: Wakanda Forever”.

Dentro de los comentarios que se leen en internet destacan los piropos a la melodiosa voz de Rihanna, así como la carga emocional que conlleva por el fallecimiento de quien habría sido protagonista de esta historia y falleció el pasado 2020, Chadwick Boseman.

Eso sí, no faltaron aquellos que recurrieron al humor y ya tradicionales memes para representar las emociones que la intérprete de temas como “Work”, “This is what you came for” y “Umbrella” provocó en ellos. Aquí te compartimos un recuento de aquellas joyitas que rondan en redes, ¡que los disfrutes!

3 seconds into lift me up by rihanna pic.twitter.com/T106lq4rIs— your ultimate 🅿️lug  🇰🇪 (@GimK_) October 28, 2022

Gay Rihanna fans waiting for the beat to drop on Lift Me Up pic.twitter.com/obl4aNqwSh— b (@the_petshopboy) October 28, 2022

I just know Rihanna “Lift Me Up” gon be like this pic.twitter.com/NwBKz4Sejm— Rihanna (@RIRIVOGUEE) October 27, 2022

just finished listening to rihanna’s future oscar winning song lift me up pic.twitter.com/WDOwWNHPkr— wiLL (@willfulchaos) October 28, 2022

Lift Me Up by Rihanna got everybody like this … pic.twitter.com/BEwxyzOcC5— amaurygoya🧃 (@alwaysglo_) October 28, 2022

me 3 seconds into lift me up by rihanna😭😭 pic.twitter.com/blMhg8Sjfz— not wade 😠 (@littlewade98) October 28, 2022

