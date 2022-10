Yadhira Carrillo aclara rumores sobre supuesto novio italiano mientras su esposo está en prisión

Yadhira Carrillo desmintió los rumores que aseguran tiene un romance con un hombre italiano varios años menor que ella, por lo que incluso ya se habría olvidado de Juan Collado quien actualmente se encuentra en prisión.

Fue el periodista Jorge Carbajal quien reveló hace unos días que la actriz Yadhira Carrillo ya se había olvidado de su esposo Juan Collado, quien se encuentra en prisión desde hace poco más de tres años acusado de diversos delitos, razón por la cual ella estaría disfrutando de la vida con un galán italiano que le cumple todos sus caprichos.

Sin embargo, durante una reciente visita en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, la protagonista de telenovelas como ‘Amarte es mi pecado’ y ‘Barrera de Amor’ habló acerca de esta nueva polémica.

“Yo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas, pero háganme la buena, por favor. Desde el día uno que hemos estado aquí, todos los días salen cosas diferentes, nuevas”, comentó.

Y con sentido del humor, aclaró que todo se trata de rumores sin fundamento, pero entiende que tratándose de figuras públicas exista este tipo de noticias que se inventan.

“Yo creo que hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia, yo lo entiendo también y no pasa nada porque son temas de un día, de una semana y ya. Entiendo a la gente necesita hablar, decir y construir historias, novelas y cosas así”, explicó.

Aseguró que su esposo está enterado de todo lo que se dice de ellos y también le divierte este tipo de rumores.

“A mi esposo cuando lo vio le dio bastante risa y dice: ‘Ay, pobrecita mi esposa’. Me abraza y dice:’ Ay, pobrecita’, porque no he podido ni salir a la esquina”, agregó entre risas.

Incluso me envió un mensaje a quienes generan este tipo de rumores y les agradeció por darle publicidad ahora que se encuentra alejada del ojo público.

“No sé quiénes sean las personas que inventan tanta cosa, pero yo les mando un beso, gracias por tenerme tan vista, tan en la boca de la gente”, añadió.

Finalmente, reiteró que está tranquila, pues no se trata más que de rumores que están completamente alejados de la realidad.

“Tengo mi conciencia tranquila, soy de las personas que no podría estar bien si no está bien de acá adentro (del corazón) y entonces yo salgo, voy a mi tienda o estoy acá con Juan donde me pueden encontrar siempre, soy una señora de casa”, puntualizó.

