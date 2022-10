Fans de Game of Thrones en México bautizan a su hija como Ángela Khaleesi

Los fans de la saga de Game of Thrones están muy contentos con la llegada de la precuela House of the Dragon, tanto que algunos llevaron su gusto por la serie de televisión bautizando a su hija con el nombre de uno de los principales personajes de ese universo.

Una recién nacida fue registrada en México con los nombres Angela Khaleesi, el segundo en referencia de una de los personajes protagónicos de la serie Game of Thrones, cuya precuela, House of Dragon, recién fue emitida por la plataforma HBO Max.

Fue a través de una publicación de Facebook que este caso se dio a conocer, ya que en esta se puede observar el acta de nacimiento de la menor. Aunque se compartió una imagen del fragmento del acta de nacimiento, solo se puede ver que nació el 11 de noviembre, pero no se muestra el año ni el lugar en el que fue registrada.

En la publicación original se menciona que este hecho se registró en el estado de Tamaulipas y agregó: “Khaleesi, la indiscutible reina de los Dothraki, rompedora de cadenas, heredera del Trono de Hierro y madre de dragones”, en referencia al personaje de Daenerys Targaryen, interpretado por Emilia Clarke.

Así, la imagen si hizo viral rápidamente, ya que muchos usuarios de redes sociales tomaron con humor que le hayan puesto este nombre a una niña mexicana.

-Luis

-Presente

-Paco

-Presente

-Angela Khaleesi, nacida de la tormenta, primera con el nombre, reina de los dothraki, los andals y los primeros hombres, la que no arde, madre de dragones, liberadora de cadenas, señora de los 7 reinos y protectora de la tierra

-Presente pic.twitter.com/C3lesndEMU — El Lalitski  (@Lalitski) October 25, 2022

Algunos de los fanáticos más conocedores de Game of Thrones hicieron una corrección, ya que Khaleesi no es un nombre como tal. Se trata de un vocablo de la lengua Dothraki, inventada por George R.R. Martin que significa “princesa”.

Angela Khaleesi no es la única

A pesar de las críticas, muchos otros usuarios de redes sociales señalaron que también habían elegido este nombre para sus hijas e incluso mascotas; así como otros relacionados la saga.

“La mía se llama Arya, tiene 6 años y nació durante la tercera temporada”. “Mi creatura tiene 8 años y se llama Daenerys”. “La mía se llama también Khaleesi y tiene 9 años”. Mi hijo se llamará Lucerys”. “Yo le puse así a mi perrita”, son algunos de los comentarios.

Mientras Game of Thrones estaba siendo transmitida en 2013, Khaleesi se convirtió en uno de los nombres más populares en Estados Unidos para nombrar a las niñas.

Mientras en España, los nombres femeninos relacionados con la serie siguen siendo muy populares. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al 1 de enero de 2022, hay 1.168 personas en España llamadas Arya, como la hija pequeña de los Stark.

Le siguen Danerys, con 189 personas, y Khaleesi, con 38, que hace también referencia al nombre de la Madre de Dragones. Las edades medias de estas niñas oscilan entre los 3 y los 4 años.

También e podría interesar:

Actriz de “House Of The Dragon”, Olivia Cooke, confesó que tuvo un “colapso mental” a sus 22 años

George R.R. Martin recomienda la precuela de “Game of thrones”: “No creo que se vayan a llevar una decepción”