Luchadora Lacey Evans bromea con los fanáticos sobre presunta cuenta de OnlyFans

La famosa luchadora de la WWE, Lacey Evans le jugó una broma a los seguidores que piden su ingreso en la plataforma para adultos, OnlyFans. Cabe destacar que la deportista es una de las más solicitadas por el público para que comience su incursión en la plataforma británica, la cual ha venido creciendo con el pasar de los años y en donde distintas figuras se han viralizado por ser parte de la misma.

Pero en este caso, Lacey Evans aprovechó el boom de OnlyFans no precisamente para generar contenido sino para gastar una broma a sus fanáticos. La luchadora anunció a través de sus redes sociales que vendería contenido erótico por la famosa red social, una información que enloqueció a sus seguidores que esperarían con ansias los siguientes pasos.

La sorpresa falsa de OnlyFans que preparó Lancey Evans

Los fanáticos de Lancey Evans ingresaron rápidamente al link que colgó la luchadora para que accedieran a su presunta cuenta de OnlyFans. Pero para sorpresa de sus fanáticos, al ingresar al supuesto link de OnlyFans que anunciaba la luchadora se consiguieron con una imagen con un dibujo de Jesús que decía el siguiente mensaje: “Sólo para que sepas… Estoy decepcionado de ti“. View this post on Instagram A post shared by Macey Estrella (@laceyevanswwe)

Sin lugar a dudas los aficionados de la luchadora que esperaban pagar la suscripción por ver sus fotos atrevidas, terminaron decepcionados. Ante esta realidad muchos de los más de 1,4 millones de fanáticos de la gladiadora se divirtieron con la broma, pero muchos más la aclamaron y le pidieron que se tomara en serio el abrir una cuenta en la popular red social. View this post on Instagram A post shared by Macey Estrella (@laceyevanswwe)

Por ahora no se sabe que decisión tomará, pero se ve lejana la posibilidad de que Lancey Evans incursione en este mundo, sin embargo la esperanza es lo último que pierden sus aficionados.

