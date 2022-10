Abigail Chaves, la portera de la Selección Argentina que se destaca en OnlyFans (Fotos)

OnlyFans sigue siendo una plataforma en la que muchas deportistas se han decidido ha incursionar para generar mayor cantidad de ingresos. Tal es el caso de Abigail Chaves, una portera y modelo que ha jugado en clubes como Boca Juniors y San Lorenzo, además ha sido convocada en varias oportunidades para defender la camiseta de la Selección Argentina.

La portera de 25 años de edad es actualmente ficha de Huracán en su país y consiguió una nueva manera de ganar dinero a través de la famosa plataforma de fotografías eróticas. La rubia guardameta también ha sido modelo para algunos anuncios publicitarios y se ha vuelto tendencia en su país desde que decidió formar parte de este mundo de las plataformas digitales para adultos.

La futbolista argentina se suma aotras personalidades como la famosa estrella de la WWE, Kelly Kelly, la ex futbolista inglesa, Madelene Wrigth, la atleta olímpica Alysha Newman, entre otras figuras.

Más de 100 mil seguidores en Instagram

La portera de Huracán cuenta actualmente con más de 100 mil seguidores en su cuenta Instagram, desde donde promociona su página de OnlyFans, desde allí muestra su usuario de nombre “Cafecito” en donde publica todo el contenido pago que deleita a sus fans y con el que sustenta su vida fuera de las canchas de fútbol. View this post on Instagram A post shared by Abigail Chaves (@abi_chaves)

En 2020 Chaves dejó de formar parte de Boca Juniors. Su carrera también ha estado marcada por el beach volley, una disciplina que venía practicando en paralelo al balompié. Cabe acotar que jugaba al fútbol desde su adolescencia y a escondidas de sus padres, quienes consideraban esta disciplina como un deporte de hombres. Sin embargo la constancia la llevó a seguir adelante, ser fichada por tres grandes equipos de su país y hasta ser convocada por su selección.

Sin embargo ahora Abigail Chaves consiguió una nueva forma de ganar dinero y en donde según informes de Argentina, le está resultando muy gratificante economicámente hablando.

