Enrique Guzmán asegura que no metería las manos al fuego por Verónica Castro tras rumores de acoso a menores

Muchas celebridades han mostrado su apoyo a Verónica Castro después de que la señalaran por aparentemente tener conversaciones subidas de tono con menores de edad. Lucila Mariscal, Dulce, Marcos Valdés, Manolo Caro han sido algunos de los famosos que han dicho que la apoyan.

No obstante, Enrique Guzmán no es uno de ellos, ya que cuando le preguntaron al respecto especificó que no metería las manos en el fuego por Verónica Castro.

“Su vida privada no la conozco, entonces eventos de su vida privada fueron los que salieron a la luz, pero no convivimos, nunca la traté, no somos amigos íntimos”, expresó en medio de una conferencia de prensa que hizo antes de un concierto que ofreció en Monterrey.

El padre de Alejandra Guzmán se acordó de que una vez tuvo un problema con la actriz y negó que le hubiera tocado un seno a Verónica Castro hace 34 años en vivo, durante uno de los programas del show “Mala noche”, no obstante, espera que se resuelva su situación.

“Ella me acusó que yo le había agarrado la chichi y no es cierto. No, la verdad es que se está enfrentando a un chisme muy complicado, que espero que resuelva”, manifestó.”

Cabe señalar, que en redes sociales existe el video, que muestra como fue que Enrique Guzmán aceptó en el programa de ‘Mala noche’ haber tocado el pecho de Verónica Castro tras ver la repetición mostraba el momento exacto de los hechos.

“Sí gocé… pero fue una cosa sutil… eso fue un roce, fue un tanteo, así se llama, ‘tantear los terrenos’”, comentó Enrique Guzmán durante el programa.

Por otro lado, Verónica Castro anunció que iniciara un proceso legal con una demanda por daño moral tras acusaciones de acoso a menores.

