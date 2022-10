VIDEO | Frida Sofía despotrica una vez más contra su abuelo, Enrique Guzmán: “Pedófilo, asqueroso”

Alejandra Guzmán y Frida Sofía siguen bajo los reflectores, ahora es la hija de la cantante quien ha dado de qué hablar luego de que en abril de 2021 la hija de la roquera lanzó acusaciones contra su famoso abuelo, Enrique Guzmán de quien dijo la había tocado de manera indebida cuando era una niña.

A pesar de que esta polémica ocurrió hace más de un año, lo cierto es que la joven influencer decidió no quedarse callada ante las recientes declaraciones del intérprete de “Payasito”, quien recientemente aseguró que no quiere ver a su nieta ni en su lecho de muerte.

Ahora es la también modelo quien ha revelado a través de audios difundidos por el conductor Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, el rechazo que siente contra el rockero que es padre de su mamá, esto luego de enterarse de su reciente confesión.

“Creo que lo que más asco e incongruencia o no sé, lo que me da, me da asquito, cuando dice ´pues es que es familia’, no señor, o lo que sea, pedófilo, asqueroso, no soy tu fucking (maldita) familia, me vale, pero a veces la sangre no es tan gruesa, pedófilo”.

FRIDA SOFÍA