Qué signos del zodiaco tienen más pretendientes

La vida no siempre es justa en el amor, y es que mientras hay personas que no tienen ni un alma al acecho, otras se pueden dar el lujo de escoger. La astrología puede decirnos algo al respecto, pues hay signos del zodiaco que suelen tener pretendientes de sobra.

Hay gente que enamora con su sola presencia no por ser atractivos visualmente, podría decirse que tienen algo que las hace imposible de resistir, ese “no se qué” es su signo zodiacal.

Los signos con más pretendientes del zodiaco no batallan para tener citas, cuando deciden salir a divertirse o probar suerte en el amor, hay una baraja enorme en su lista de contactos que están listos cuando se les indique. ¿Quiénes son estos signos? Con ayuda del sitio Horóscopo Negro, te lo decimos a continuación.

1. Piscis

El signo de los peces es el primero en la lista por su bondad. Piscis tiene el don de sacar lo mejor de ti, además es empático, compasivo, romántico y creativo. Estas cualidades no pasan desapercibidas.

Cuando lo conoces deja huella en tu cabeza y por alguna razón no puedes dejar de pensar en su persona. Te parece original y encantador, no por su físico, que sin duda es llamativo, sino por su personalidad soñadora. Este efecto lo causa en muchas personas y por eso es de los signos más asediados.

Lee el horóscopo de Piscis

2. Virgo

Un Virgo es demasiado honesto y cuando se atraviesa en tu camino, no puedes dejar de pensar en él. Si bien no es romántico, lo que tiene de atractivo es que cumple con su palabra. No importa que esta promesa sea pequeña, nunca te defraudará.

Es un signo sencillo y valiente, te parecerá divertido que a todo mundo le diga sus verdades. Por estos motivos es el segundo del zodiaco en tener más pretendientes.

Lee el horóscopo de Virgo

3. Leo

Lo que hace fácil enamorarse de un Leo es su personalidad avasalladora. Roba las miradas de todos en una habitación, su liderazgo y brillo es como un imán de personas. La mayoría quiere estar a su lado porque da la sensación de seguridad.

Cuando lo conoces mejor, te das cuenta que detrás de su carácter arrogante y egocéntrico se encuentra una persona generosa y apasionada, por lo que es uno de los signos más irresistibles.

Lee el horóscopo de Leo

4. Libra

El signo de la balanza es especial porque no hace prejuicios, es decir, se toma el tiempo para conocerte bien y buscar lo mejor en ti. Como signo gobernado por Venus, tiene una esencia cósmica atractiva que despierta inmediato interés, no por nada es el signo más sociable del zodiaco. A la gente le encanta platicar con Libra, por lo que no es raro que sea uno de los signos con más pretendientes.

Lee el horóscopo de Libra

