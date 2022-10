Desde la prohibición del aborto en EE.UU., crece la cantidad de hombres que se hacen vasectomías

Desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade el 24 de junio se ha registrado un aumento sostenido de vasectomías en casi un 100%, según el Dr. Esgar Guarín, urólogo en Iowa.

La vasectomía es una opción anticonceptiva segura y eficaz para aquellos hombres que tienen la certeza de que no quieren ser padres en el futuro. Además, es una cirugía ambulatoria con bajo riesgo de complicaciones o efectos secundarios.

En declaraciones para Insider, el doctor comentó que antes de Roe, normalmente realizaba de 30 a 40 vasectomías cada mes, pero dentro de las primeras 48 horas del fallo, 20 hombres se habían inscrito para hacerse la vasectomía.

Guarín recordó que en 2019, la ONU estimó que hubo 219 millones de ligaduras de trompas bilaterales, un procedimiento en los que tienen úteros a menudo llamado “atadura de trompas”, en todo el mundo, pero solo 16 millones de vasectomías en todo el mundo.

Dijo que esto “nos lleva a pensar que los hombres en realidad solo se divierten haciendo bebés y no estamos participando lo suficiente en la reproducción más allá de la procreación”.

“Y eso se debe a que las mujeres están muy involucradas en lo que es el embarazo, pero los hombres no porque nunca sabremos lo que es estar embarazada. No importa cuán solidarios podamos ser. Podríamos ser absolutamente maravillosos, pero no importa”, dijo Guarín.

Además, el doctor explica que los hombres no parecen estar tan comprometidos y debido a esto, las mujeres tomarán el asunto en sus propias manos porque se están protegiendo.

Acceso a las vasectomías

Para hacer que las vasectomías sean lo más accesibles posible, Guarín, apodado “el cascanueces”, ha estado trabajando con Planned Parenthood para lanzar una clínica de vasectomía móvil donde las personas pueden obtener el procedimiento rápido de forma gratuita en todo Estados Unidos.

Recomienda que con el acceso limitado al aborto, los hombres deben eyacular de manera responsable, un término acuñado por Gabrielle Stanley Blair, quien ha escrito sobre reformular el tema del aborto.

“Durante mucho tiempo, nos hemos centrado en la reproducción y el aborto de las mujeres, pero ¿por qué no hablamos más sobre los que causan los embarazos para empezar, que son esos hombres que eyaculan irresponsablemente?”, dijo Guarín.

Además, el costo de una vasectomía es mucho menor que el costo de una esterilización femenina (ligadura de trompas) o el costo a largo plazo de los medicamentos anticonceptivos para mujeres.

