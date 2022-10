En body nude Karol G presume al máximo su retaguardia al posar de espaldas

En los últimos meses Karol G se ha dedicado a publicar en su cuenta de Instagram fotografías muy sensuales, y ahora impactó con una que la muestra de espaldas, moviendo su cabellera de color rojo y usando un body nude con medias de red que resaltó al máximo su retaguardia.

Fue el 27 de octubre de 2021 cuando la reguetonera colombiana dio inicio a su gira mundial Bichota, que posteriormente tuvo los nombres de Bichota tour reloaded y Strip love tour; este miércoles Karol dará el último show en la arena TD Garden de Boston, y en sus redes sociales ha compartido muchos momentos memorables de uno de los espectáculos más populares este año.

El Halloween no pasó desapercibido para Karol, quien compartió en su cuenta de Instagram fotografías que la muestran muy sexy vestida como Gatúbela, usando un traje de látex en color rojo. Las imágenes -que ella complementó con el mensaje “Ya estoy elevá! Me siento …”- están por llegar a los cinco millones de likes. View this post on Instagram A post shared by Karol G Photos (@karolg.photos)

