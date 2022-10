Miami acogerá el festival de cultura gallega con la participación del chef Bretal

La ciudad de Miami acogerá el Galician Cinema and Food Festival, un evento que combinará lo mejor de la gastronomía de Galicia con una propuesta audiovisual de piezas realizadas en esa región de España. Tras dos años de parón por la pandemia, los organizadores señalaron que las actividades pretenden “exponer y celebrar lo mejor de la cultura gallega en Estados Unidos” con un programa que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre.

Entre las propuestas más destacadas está el evento gastronómico de Iñaki Bretal, que posee una estrella Michelín, y la presentación del documental “The Camino Voyager” que gira en torno al popular Camino de Santiago que cada año realizan miles de peregrinos.

“Las ediciones anteriores del Festival se celebraron con gran éxito en la ciudad de Nueva York y en esta nueva etapa, quisimos moverlo a Miami para amplificar nuestro alcance y ofrecerle a la comunidad local e hispana un espacio para conocer nuestra cultura y nuestros productos, con el fin de que puedan acercarse más a fondo a nuestras tradiciones y disfrutar de nuestra rica gastronomía”, explicaron Elena Pérez Canal y Miguel Palacios, los ideólogos del proyecto, a través de una nota de prensa.

Este evento representa una gran oportunidad para conocer de primera mano aquellos productos que engrandecen la gastronomía de Galicia. Además de la presencia del chef Bretal, también se hará entrega del premio “Galegos con Estrela” a Alfonso Pérez Soto, presidente de Warner Music para los países emergentes, para destacar la trayectoria de este directivo gallego en Estados Unidos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

▪ Lunes 14 de noviembre de 2022

Evento – “Showcooking” con productos gallegos-Chef Iñaki Bretal

▪ Martes 15 de noviembre de 2022. The Taste of the Way Day. (El sabor de El Camino)

Entrega Galardón “Galego con Estrela” y experiencia gastronómica Galega con el

Chef Iñaki Bretal

▪ Miércoles 16 noviembre de 2022 The Way Film Day

Presentación del documental sobre El Camino de Santiago “The Camino Voyager”

▪ Jueves 17 de noviembre de 2022. Canned fish and wines paring

▪ Maridaje de Productos del Mar & degustación de conservas y vinos por el chef Iñaki Bretal