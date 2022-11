Le dio sed “de la peligrosa”: Valtteri Bottas celebró que ganó un punto en el GP de México tomándose una caguama

El Gran Premio de México nos dejó imágenes y recuerdos imborrables, incluso algunos que trascendieron en redes sociales por lo curioso de su naturaleza, como es el caso de la imagen de Valtteri Bottas tomando cerveza directo de un envase tamaño familiar para celebrar que obtuvo el décimo lugar en la competencia de Fórmula 1.

El piloto de Alfa Romeo, quien sumó un punto a su cuenta personal por el resultado, fue captado por la lente de su esposa, la ciclista profesional Tiffany Cromwell, mientras bebía su caguama y la imagen se volvió viral, seguida de otra donde aparece el piloto comiendo tacos.

“Salud por el punto conseguido hoy”, se lee en una de las fotos. “Tacos en el menú diario de Valtteri Bottas, lista de deseos en México”, se lee en la otra.

Uno de mis pilotos favoritos es @ValtteriBottas y vean lo bonito que se ve tomándose una caguama.



En la F1 GP México yo fui su mayor fan. pic.twitter.com/0iVRC5O01D — La Chica Universo 🦖 (@OtzCecy) November 1, 2022

Ambas imágenes fueron publicadas en las historias de Instagram de Cromwell y de inmediato se difundieron a distintas cuentas y redes sociales.

Vale recordar que antes de correr, Bottas confesó que el circuito de la Ciudad de México le gusta mucho por la forma de conducir que exige y, de hecho, tuvo un buen resultado en la carrera de clasificación del año pasado.

“En cuanto a México, siento que en general ha sido una buena pista para mí. El año pasado hice la pole. Así que, obviamente, eso indica que es uno de esos circuitos que nos gustan a algunos pilotos. Me gusta. Tiene superficies lisas, poco agarre. Así que sin duda es una forma de conducir un poco diferente, lo cual me gusta”, expresó. Post Quali with @ValtteriBottas #MexicoGP pic.twitter.com/ryOqLzjqme— Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) October 29, 2022

