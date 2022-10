“Mi fav song”: Carlos Sainz, piloto de Ferrari, se luce cantando “El Rey” con mariachi, previo al Gran Premio de México

Sin duda alguna, la cultura mexicana atrae a una gran cantidad de deportistas y esta vez quedó de manifiesto que Carlos Sainz, piloto de la Fórmula 1 para la Escudería Ferrari, no es la excepción, ya que entonó con gran sentimiento, y al ritmo del mariachi, la canción del Rey, un clásico de la música mexicana.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el corredor de autos español presumió lo sucedido, ya que publicó un video donde el mariachi está cantando el tema, al mismo tiempo que se escucha su voz cantando casi a dueto.

Por si fuera poco, Sainz destacó que es su canción favorita, ya que a la publicación le agregó el texto “mi fav song”.

Carlos Sainz cantando "el Rey" es TOPP pic.twitter.com/lBwa3m57OU — Ivan ¹⁶ ¹¹ (@KodiakTM) October 27, 2022

Todo parece indicar que el clip fue grabado durante una cena en un restaurante de la Ciudad de México, ya que es lo que coincide con la agenda del piloto. Vale mencionar que Carlos Sainz es uno de los corredores que más actividad pública ha tenido desde que llegó al país azteca, ya que se le vio en una plaza comercial, fue captado conviviendo con sus fanáticos, practicó pádel y ha dado numerosas entrevistas. 🇲🇽 Carlos meeting some fans today in Mexico after his padel session 🌶️



📹: @MikeHerreraMTZ #CarlosSainz #F1ESTA #CSainzNews pic.twitter.com/HavsgxiL3v— Carlos Sainz News (@CSainzNews) October 26, 2022

¿Cuándo es el Gran Premio de México?

Tanto Carlos Sainz como a Checo Pérez y los 18 pilotos restantes de la Fórmula 1 tendrán actividad en la Fórmula 1 este fin de semana, del 28 al 30 de octubre, cuando corran el circuito de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Here are some of the stories we think will have everyone talking this weekend in Mexico City… 🗞️#MexicoGP #F1https://t.co/Z8QXuDWGX6— Formula 1 (@F1) October 26, 2022

