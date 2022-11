Lluvia de cuadrangulares le da una aplastante victoria a los Phillies sobre los Astros en el tercer juego de la Serie Mundial

El Citizens Bank Park recibió otro encuentro de la Serie Mundial en el que los Phillies apabullaron a los Astros con pizarra de 7-0 y tomaron la delantera con dos juegos ganados por una derrota. La batería de Philadelphia se mostró enardecida en todo momento y exprimió el juego en todo momento, desatando el poder de sus toleteros.

En total fueron cinco cuadrangulares de los Philadelphia Phillies, que fabricaron todas sus anotaciones por la vía de los batazos de vuelta completa.

Ranger Suárez fue el abridor por los Philadelphia Phillies, mientras que por los Astros, Lance McCullers Jr, fue el abridor y la víctima de un juego en donde los bates no iban a parar de sonar. Bryce Harper dio el primer cuadrangular de la noche en el Citizens Bank Park y se trajo las dos primeras rayitas de la noche con un bambinazo que voló a 401 por el sector derecho del campo.

BRYCE BOMB



Pero el cuadrangular de Bryce Harper era solo el principio de una noche que significaría un suplicio para el montículo de Houston. Alec Bohm y Brandon Marsh sumaron par de jonrones más en solitario a la altura de la segunda entrada.

Los bates de Houston seguían maniatados, solo en el quinto episodio hubo una opción real pero el venezolano José Altuve no supo aprovechar la oportunidad y quedaron los corredores en las almohadillas y otra entrada en cero.

Ante el cero de los Astros, los Phillies iban a respoder rápidamente en el quinto episodio, la fiesta del cuadrangular no se terminaba, Kyle Schwarber traía dos más con un vuelacerca directo por el centro y a 443 pies. Rhys Hoskins hizo lo propio y la ventaja era más que sólida para los dueños de casa. RHYS LIGHTNING STRIKES pic.twitter.com/9UQq7k45Lo— Philadelphia Phillies (@Phillies) November 2, 2022

Lance McCullers Jr. anunció sus lanzamientos y el resultado fue fatal, además se convirtió en el primer lanzador en la historia de la MLB en permitir cinco cuadrangulares en un solo juego de la Serie Mundial, un récord que nadie hubiera querido lograr. Lance McCullers Jr. is now the first pitcher in MLB history to allow 5 home runs in a single World Series game. pic.twitter.com/aICQkz0zUn— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 2, 2022

Y así Rob Thomson eligió a su cerrador Andrew Bellatti para saltar a la lomita en el noveno episodio a buscar los tres últimos outs del encuentro. Primero puso out a Gurriel, luego a Trey Mancini que reemplazó como bateador emergente a David Hensley. THE PHILS BABY#RingTheBell pic.twitter.com/TGoZes2pgZ— Philadelphia Phillies (@Phillies) November 2, 2022

Finalmente Bellatti abanicó a Chas McCormick y concretó la paliza de los Phillies sobre los Astros que le da la ventaja en la serie.

