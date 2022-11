Biden advirtió que la democracia está en juego en discurso previo a las elecciones intermedias

El presidente Joe Biden dio un discurso dirigido a los estadounidenses el miércoles para dejar claro que la violencia política y la intimidación de los votantes no tiene lugar en las elecciones ni en la democracia estadounidense.

El discurso, que llega tras el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, fue añadido este mismo miércoles a la agenda oficial del mandatario y se programó en un evento del Comité Nacional Demócrata a las 7:00 p.m. ET en el Columbus Club, cerca del Capitolio, en Washington D.C.

La impactante intrusión y ataque en el hogar, que según las autoridades tuvo motivaciones políticas, llevó al hombre de 82 años al hospital para una cirugía, y desde entonces se ha estado recuperando de una fractura de cráneo, entre otras lesiones.

No todos los días un presidente estadounidense en funciones da un discurso sobre el estado de la democracia y las amenazas de violencia. Y ciertamente no todos los días el discurso ocurre solo seis días antes del día de las elecciones, precisamente cuando hay un “número alarmante” de republicanos que han dicho que no reconocerán los resultados de las elecciones legislativas del próximo martes.

Biden comenzó su discurso refiriéndose al asalto a la casa de Nancy Pelosi en San Francisco, donde el esposo de la presidenta de la Cámara sufrió la violenta agresión de un hombre que gritó varias veces: ¿Dónde está Nancy? La misma pregunta que gritaban los asaltantes del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando buscaban también al entonces vicepresidente Mike Pence para impedir que se certificara en el Congreso el resultado de las elecciones, un gran grupo de personas que estaban convencidas de que era cierta un gran mentira: que la elección de 2020 fue robada, dijo Biden.

Biden advirtió que la democracia estadounidense está siendo atacada por los negadores de las elecciones que se postulan para cargos públicos en todos los niveles en estas elecciones y el presidente hizo de la defensa de la democracia, un tema principal en las elecciones de mitad de período de la próxima semana, durante su discurso de esta noche.

“Se estima que hay más de 300 que niegan las elecciones en la boleta electoral en todo Estados Unidos este año. No podemos ignorar el impacto que esto está teniendo en nuestro país. Es dañino, corrosivo y destructivo”, dijo Biden.

“Y quiero ser muy claro, esto no se trata de mí, se trata de todos nosotros”, continuó Biden. “Se trata de lo que hace que Estados Unidos sea Estados Unidos. Se trata de la durabilidad de nuestra democracia. Las democracias son más que una forma de gobierno. Son una forma de ser, una forma de ver el mundo, una forma que define quiénes somos, qué creemos, por qué hacemos lo que hacemos. La democracia es simplemente eso fundamental. Debemos en este momento profundizar en nosotros mismos y reconocer que somos Ya no se puede dar por sentada la democracia. Hay algo más en juego: la democracia misma”, insistió Biden.

El presidente Joe Biden pidió a los votantes que piensen en el futuro de la democracia estadounidense cuando voten en las elecciones intermedias, argumentando que necesitan considerar más que solo políticas.

“Debemos votar sabiendo lo que está en juego y no solo la política del momento, sino que también están en juego las instituciones que nos han mantenido unidos mientras buscábamos una unión más perfecta”, dijo el presidente durante declaraciones en Washington, DC, el Miércoles.

Debemos votar sabiendo quiénes hemos sido, en qué nos arriesgamos a convertirnos”. Joe Biden, presidente de Estados Unidos

El presidente reconoció que también había temas en juego, como la economía, las libertades personales, el futuro de la atención médica y la seguridad social. Y que los votantes tendrían opiniones diferentes sobre muchos de ellos. “Eso es lo que se supone que debe ser”, dijo.