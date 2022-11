Dominicanos Cristian Javier, Bryan Abreu y Rafael Montero se combinan para completar un histórico juego sin hit ni carreras contra Phillies y los Astros igualan la Serie Mundial

Los dominicanos Cristian Javier, Bryan Abreu y Rafael Montero se combinaron en un juego sin hit ni carrera que le dio la victoria a los Houston Astros con marcador de 5-0 y que les permitió empatar la serie a dos juegos por lado con los Phillies en el Citizens Bank Park.

Cristian Javier tuvo una soberbia actuación y silenció a la ofensiva de los Phillies en el juego 4 de esta Serie Mundial. Se convirtió en el primer lanzador desde 1969 en lanzar seis episodios de Serie Mundial sin recibir hit ni carreras.

De esta manera el dominicano Cristian Javier vuelve a lanzar un juego sin hit ni carreras de la misma manera que lo hiciera contra los New York Yankees en la ronda regular.

Cristian Javier is the first pitcher since 1969 to carry a no-hit bid thru 6 IP in a World Series game 🔥 pic.twitter.com/FrbbsZWPsF — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 3, 2022

McCormick, Altuve y Peña abrieron con inatrapables en la quinta entrada y llenaron las almohadillas. José Alvarado vino a sustituir a Nola y no pudo controlar al cubano Yordan Álvarez, a quien golpeó y perdió.

Alex Bregman se trajo dos más gracias a un doblete y Kyle Tucker conectó un elevado de sacrificio en dirección al jardín central que trajo a Álvarez al plato.

Yuli Gurriel empujó a Bregman con la quinta y era la última del rally de los Astros que destrancaron el juego en el episodio número cinco.

Cristian Javier se retiró luego del sexto episodio y dejó maniatados a los bates de los Philadelphia Phillies que no pudieron conectarle. El dominicano vino concentrado e hizo su trabajo de la mejor manera.

La hazaña de Javier se suma a la de Don Larsen, quien lanzó juego perfecto en 1956 con New York Yankees a Brooklyn Dodgers, con la diferencia de que el fallecido lanzador de los Mulos retiró a los 27 bateadores que enfrentó.

5 entradas sin hits, Cristian Javier tiene bien clara su misión de hoy. 🥶#EnOtroNivel x #SerieMundial pic.twitter.com/uJF1m3E1A8— Astros de Houston (@LosAstros) November 3, 2022

El dominicano Bryan Abreu relevó a su pasisano Cristian Javier para la séptima entrada y lo hizo de manera perfecta con tres abanicados en fila: J.T. Realmuto , Bryce Harper y Nick Castellanos. Bryan Abreu. Annihilating the Side. 😯 pic.twitter.com/0O5xBnvh7m— Rob Friedman (@PitchingNinja) November 3, 2022

Otro dominicano ingresó en la parte alta de la octava, el turno era para Rafael Montero, tenía la misión de seguir la labor de sus compatriotas. Los Phillies seguían en cero hit ni carreras y los fanáticos del equipo comenzaron a abandonar las instalaciones del Citizens Bank Park. Phillies fans are heading for the exits after their team has been no hit through 8 innings pic.twitter.com/k66qdPaLxw— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 3, 2022

A punto de concretar la hazaña Ryan Pressly vino para la novena entrada y presentó problemas en el turno contra Nick Schwarber a quien terminó otorgando un pasaporte. Sin embargo pudo dominar a los dos siguientes bateadores para concretar la hazaña y el primer No-Hitter combinado en la historia de la Serie Mundial y permite empatar la serie a dos juegos por lado. UNBELIEVABLE.



Cristian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero and Ryan Pressly combine for a NO-HITTER in the World Series 😱



📽️: @MLB | #WorldSeriespic.twitter.com/0y4COLnPoH— FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) November 3, 2022

