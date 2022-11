El idilio deportivo que viven las calles de Philadelphia: un sueño del que no quieren despertar

Philadelphia vive un idilio deportivo único en su historia, por un lado los Phillies disputan la Serie Mundial contra todo pronóstico ante los Houston Astros, mientras que en la MLS, el Philadelphia Union busca el título ante el LAFC. Pero no solo el fútbol y el béisbol viven este gran momento ya que en la NFL, los Eagles son el mejor equipo hasta ahora de la temporada.

Los 76ers son hasta ahora la única excepción de este soñado momento deportivo que vive actualmente la ciudad de la Costa Este, el equipo de la NBA ocupa la sexta casilla de su conferencia, producto de cuatro triunfos y cuatro derrotas.

El Philadelphia Union en la MLS

El Union ha sido uno de los equipos más regulares durante la temporada de la MLS, hecho que lo ha llevado a disputar la final contra el LAFC de Carlos Vela. El equipo con apenas 14 años de fundado ha dado alegrías a su fanaticada durante toda la temporada y se impuso en la final de conferencia al New York City, actual campeón de la competición.

El venezolano José Andrés Martínez, mejor conocido como “El Brujo”, es una de las figuras principales del equipo y apareció en el 11 ideal de la MLS. Ha sido una de las piezas claves de la franquicia que buscará su primer título el sábado contra otro equipo que tampoco ha alcanzado su primera estrellas.

Los Philadelphia Phillies y los Eagles

Por parte de los Phillies, se encuentran disputando una Serie Mundial muy pareja contra los Houston Astros y llegaron a dicha instancia gracias al comodín obtenido y con el papel de víctimas que han sabido sobrellevar al eliminar a grandes novenas como los Cardinals, Bravos y a los San Diego Padres que venían de dejar fuera nada más y nada menos que a los Dodgers.

En la NFL aparecen los Eagles con un invicto de siete partidos, en una campaña en la que han sido letales y junto a los Buffalo Bills se anotan como las mejores franquicia de la temporada, además apuntan a poder llegar al Super Bowl con las grandes actuaciones que siguen comletando.

En conclusión, es un idilio lo que está viviendo Philadelphia en materia deportiva, la tierra que vio crecer a Rocky Balboa, la denominada “Ciudad del Amor Fraternal”. No se sabe cuantos títulos levantarán pero lo que si se sabe es que los fanáticos están aprovechando su momento al máximo, y se están volviendo la ciudad de moda en el deporte de los Estados Unidos.

