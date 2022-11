Lionel Messi y su posible regreso al FC Barcelona: Andrés Iniesta no está convencido de los sueños culés

Todo parece indicar que en el mercado de traspasos de verano iniciará una nueva novela entre Lionel Messi y el FC Barcelona. Varios medios señalan a que el conjunto catalán apostará por traer de vuelta a su máximo ídolo. Sin embargo, el club primero tiene que pasar el obstáculo del Paris Saint-Germain y Andrés Iniesta está consciente de ello.

Al momento de hablar sobre el retorno de “La Pulga” algunas personas ligadas al FC Barcelona manifiestan sus esperanzas. El fútbol claramente es un negocio y Andrés Iniesta no está tan seguro de la viabilidad de estampar la firma del argentino en un contrato blaugrana.

“Fácil no parece, desde luego, pero no soy Leo ni Laporta y no puedo predecir lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Si me gustaría? Más que gustarme a mí, le tiene que gustar a él y mirar si podría darse la ocasión”, explicó Iniesta en una entrevista con el diario As.

"NO HE VISTO A NADIE QUE HAGA LAS COSAS QUE ÉL HACE" 🔥



Andrés Iniesta y la total admiración por Lionel Messi 🙌 pic.twitter.com/zyrEMGknuo— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 28, 2022

Una fuerte lucha por Lionel Messi

El contrato de Lionel Messi con el PSG finaliza en junio de 2023. En medio del camino hacia el verano del próximo año habrá una férrea lucha por hacerse con los servicios del argentino. Por un lado estará el PSG que tendría toda la disposición de renovar a la “Pulga”, pero el FC Barcelona intentará usar los recuerdos a su favor para convencer al sudamericano. A esta lista no se puede excluir al Inter de Miami y los caprichos de David Beckham de dominar la MLS. Imagine if David Beckham signs both Messi and Ronaldo for Inter Miami 🤯 pic.twitter.com/Sf1aaTqmeR— Juliet (@Juliet22056737) November 1, 2022

