El entrenador que chocó con la personalidad de Lionel Messi: Quique Setién reafirmó su desencanto con “La Pulga”

Quique Setién estuvo al mando de uno de los procesos más complejos dentro del FC Barcelona. El entrenador nacido en Santander salió por la puerta del equipo, para ese entonces presidido por Josep Maria Bartomeu. Sin embargo, el actual entrenador del Villarreal reveló algunos obstáculos que tuvo que afrontar durante su proceso. Setién recordó que uno de los problemas se lo puso Lionel Messi, futbolista a quien debía tolerar.

“No puedo valorar si me decepcionó (Lionel Messi). Hay cosas que me gustan y otras que no y tenía que torear con ellas”, expresó el ex entrenador del conjunto catalán para El Larguero.

Quique Setién fue despedido del FC Barcelona luego de un derrota sufrida en la UEFA Champions League sobre el siempre peligroso Bayern Múnich. Sin embargo, el estratega español aseguró que la directiva del club aún le debe dinero, pues no le han pagado su finiquito.

De sueño a pesadilla

Quique Setién sorprendió a todo el mundo al asumir las riendas de un prestigioso club como lo es el FC Barcelona. El propio estratega aseguró que fue un sueño estar en el banquillo culé. Setién dirigió 25 partidos en el club de los cuales ganó 16, empató 4 y perdió 5. Lo que comenzó como un sueño terminó como una pesadilla. Una mala noche contra el Bayern que acabó con las ideas e ilusiones del modesto entrenador que venía de dirigir al Real Betis.

“El Barça era el equipo quesiempre soñé entrenar, y estando ahí pensé: ‘Tenía que haber hecho lo que hizo Camacho e irme’. Si hay cosas que no te cuadran, no debes ser un hipócrita y marcharte“, concluyó.

También te puede interesar:

· “La MLS superó a la Liga MX”: Juan Reynoso le manda un fuerte dardo al fútbol mexicano

· Tom Brady y Gisele Bündchen se divorcian: el mariscal de campo y la supermodelo anunciaron su separación “amistosa”

· ¿Marcelo Flores está sobrevalorado en México? Christian Martinoli atacó al “Chelo”