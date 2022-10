El regreso de Lionel Messi al club de sus amores: “Messi es un activo del Barcelona y tiene abiertas las puertas del club”

El vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, respondió con un “nosotros hacemos milagros” a la pregunta de si un posible regreso de Leo Messi sería viable económicamente para la entidad azulgrana, durante la presentación de los números que realizó este jueves como previa de la Asamblea de Socios Compromisarios de este domingo.

Y Romeu añadió que “Messi es un activo del Barça y tiene abiertas las puertas del club”. Pero, de todas maneras, quiso puntualizar que es una cuestión “de la dirección deportiva” en la rueda de prensa que se celebró en el Camp Nou.

Eduard Romeu (Barcelona economic Vice President): "Signing Messi in 2023? As it would be on a free, so surely it something that we can do. But it’d be a technical decision, anyways. There is salary margin, we made an effort this summer on salaries." pic.twitter.com/qoUrhaUKfW — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 28, 2022

Por otro lado, el dirigente azulgrana sentenció que uno de los principales objetivos económicos para el curso 2022-2023 es “conseguir los mayores ingresos de la historia en patrocinios”, llegando a los €200 millones de euros ($197 millones de dólares), una cifra jamás alcanzada.

“A nuestros compañeros de viaje (los patrocinadores) no los teníamos del todo contentos (en referencia a la época de la junta de Josep Maria Bartomeu) y hay que trabajar en este sentido. Especialmente en un contexto de postpandemia en el que no todas las empresas pueden hacer grandes inversiones en patrocinios”, consideró Romeu, que desveló que el presupuesto prevé €332 millones de euros de ingresos en el global del área comercial.

Además, el vicepresidente económico admitió que “uno de los patrocinios que se está trabajando, de la mano del vicepresidente Juli Guiu y el departamento comercial, es el activo de la manga izquierda del primer equipo masculino”, que está libre desde el verano de 2021, cuando la empresa turca Beko no renovó el contrato. 🗣️ Eduard Romeu: “Leo Messi's return is possible because he will be a free agent in 2023.” pic.twitter.com/hV2RyJpQJQ— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) September 28, 2022

“La época en la que las empresas venían al Camp Nou para pedir patrocinar al Barça ya es pasado. Ahora hay que coger la maleta y viajar para conseguir cerrar acuerdos, que es lo que estamos haciendo”, siguió explicando Romeu sobre este tema.

El otro apartado en el que el club azulgrana prevé incrementar ingresos respecto el curso 2021-2022 es el del estadio. “La previsión es lograr 201 millones, 70 más que la temporada anterior”, informó el vicepresidente económico. 🎙️| Eduard Romeu (Financial VP) during presentation of the economic closure of the 21/22 season on the first lever



🗣️: "We sold 10% of the television rights for 25 years in exchange for €266m. The club also kept a repurchase option in negotiations with Sixth Street." pic.twitter.com/MPlNFKw3eb— Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 6, 2022

