Stephen King y Elon Musk se enfrentan por nuevo cobro en Twitter

En los últimos días, la toma de control de Twitter por parte de Elon Musk ha generado mucha controversia e incluso molestia, como es el caso del escritor Stephen King, quien reclamó en esa red social la aplicación del cobro mensual a cuentas verificadas.

Desde que el multimillonario Elon Musk tomó el control de la red social del pajarito la semana pasada, ha surgido mucha información sobre el futuro de la plataforma, misma que no tiene contentos a muchos de sus usuarios.

Entre las primeras medidas que anunció Musk para el nuevo Twitter fue el cobro de 20 dólares mensuales para aquellos que quieran mantener su cuenta verificada con la famosa palomita azul, que autentifica a aquellas cuentas que son oficiales o que pertenecen directamente a figuras públicas reales.

Una de las primeras celebridades en quejarse abiertamente de ese eventual cobro mensual fue el afamado escritor de novelas de terror Stephen King, quien anunció que abandonaría Twitter si esto resultaba cierto.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?