Cher tendría novio ¡40 años menor que ella! La comparan a Madonna

Si bien no lo ha confirmado, el internet cree que las fotos románticas donde se ven a Cher con su supuesto nuevo novio son ciertas. Así que la cantante volvió a causar revuelo en las redes sociales, esta vez con los rumores de que es su nueva pareja. Mismo que vendría siendo ex de Amber Rose. Por supuesto ya la compararon con el otro ícono del pop, Madonna, por una supuesta relación donde ella es bastante menor que el galán.

Cher was holding hands with Amber Rose's ex, Alexander Edwards, and headed home together after spending the night with Tyga at dinner. https://t.co/YmthVc8MXO— TMZ (@TMZ) November 3, 2022

Al parecer, la cantante tuvo un momento romántico con un hombre 40 años menor que ella, lo que provocó especulaciones sobre una nueva relación. Al fin y al cabo, la intérprete de If I Could Turn Back Time, Cher, sabe cómo tener siempre repercusión en las redes. Cher, 76, Spotted on a Date with Amber Rose's 36-Year-Old Ex, Alexander Edwards https://t.co/e0MDbOtlPI— DJ Vlad 🇺🇦 (@djvlad) November 3, 2022

Hace solo unos meses, causó sensación cuando regresó a la pasarela, donde posó en una pose que parecía atemporal para alguien como ella. Tal como informa Page Six, Cher desató rumores de romance con quien será su nuevo novio. Se trata del ejecutivo musical Alexander “AE” Edwards, mejor conocido como el ex de Amber Rose. View this post on Instagram A post shared by Life & Style Weekly (@lifeandstyleweekly) View this post on Instagram A post shared by I LOVE YOU (@deep_visionnn)

En la imagen se puede ver cómo la artista de Hollywood camina en Los Ángeles junto al hombre de 36 años hacia un auto. Posteriormente, al besar la mano de Cher, lograron captar el momento y eso fue la cereza del pastel para avivar los rumores de que “Habemus” novio y nuevo romance. 💖 | Alexander Edwards was seen holding and kissing Cher's hand.



— They were seen arriving at a restaurant last night, after romance rumors. pic.twitter.com/vNcFqO6Zwu— Cher Universe (@TCherUniverse) November 3, 2022

Aunque su vida es bastante privada, sobretodo después de que su hija iniciara el proceso para cambiar su identidad sexual, siempre se ha hablado mucho de sus ex maridos como Sonny Bodo. Se quien siempre se ha dicho ha sido su más grande amor.

Sigue leyendo:

Lyn May quiere que Thalía y Cher sean las madrinas de sus bebés, ¿lo logrará?

Conoce la mansión estilo veneciano que Cher vende en Malibú por $85 millones de dólares

Amber Rose abraza un peluche, mientras deja toda su curva trasera expuesta con una pequeña pieza de encaje

Amber Rose superó los tres millones de vistas gracias a un vídeo en donde sacude su retaguardia con hilo dental

Amber Rose, ex pareja del esposo de Kim Kardashian, se desnudó por completo y sin censura en Instagram