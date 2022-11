Empleados de Twitter están durmiendo en sus puestos de trabajo para cumplir con los lapsos de Elon Musk

La llegada de Elon Musk a Twitter ha representado un cambio significativo a lo interno de la compañía. Reportes apuntan a que el multimillonario fijó estrictos plazos al equipo de ingenieros y desarrolladores para que tengan listas las nuevas funciones de monetización de la red social.

Se pudo conocer que ante esta situación algunos de los empleados de Twitter tuvieron que optar por dormir en sus puestos de trabajo de forma tal que pudieran optimizar mejor su tiempo y así poder cumplir con los objetivos.

When you need something from your boss at elon twitter pic.twitter.com/hfArXl5NiL — evan (@evanstnlyjones) November 2, 2022

Se habla que la fecha límite para el desarrollo del nuevo sistema de pago para aquellos usuarios que deseen verificar sus cuentas es el 7 de noviembre. En caso de no ser capaces de cumplir con esta meta los empleados corren el riesgo de ser despedidos. Esta situación se suma a un ambiente de incertidumbre dentro de Twitter luego de que surgieran rumores acerca de que Elon Musk tenía previsto despedir a la mayor parte de la plantilla, cosa que posteriormente negó.

No obstante, esto no ha impedido que realice despidos en puestos claves de la compañía en lo que ha significado una purga de gran parte de la anterior cúpula.

Algunos expertos especulan que el interés de Elon Musk por generar nuevas fuentes de ingreso para Twitter de la forma más rápida posible está vinculado al hecho de que para financiar la compra de la plataforma asumió préstamos por unos $13,000 millones de dólares los cuales tienen como colateral a Twitter. Esto implica que la compañía debe pagar en intereses de forma anual cerca de $1,000 millones de dólares, lo que representa un monto superior a las ganancias de Twitter en 2021.

Sin embargo, pese a la premura con la que Musk está intentando acelerar el trabajo de su equipo, tiene que hacer frente a un problema que se escapa de sus manos como lo es la caída en los ingresos por publicidad. Esta es una problemática que está afectando también a otras empresas del sector como Google, Meta y Microsoft las cuales han visto cómo sus ingresos se han reducido a solo una fracción en los últimos meses.

Las fotografías de los empleados durmiendo en el piso de las oficinas ya se están haciendo virales luego de que surgieran a la luz mediante redes sociales.

“Estamos a menos de 1 semana de una transición comercial y cultural masiva. Las personas lo están dando todo en todas las funciones: producto, diseño, ingeniería, legal, finanzas, marketing”, publicó una de las trabajadoras de Google. I work with amazingly talented & ambitious people here at Twitter and this is not a normal moment in time. We are less than 1wk into a massive business & cultural transition. People are giving it their all across all functions: product, design, eng, legal, finance, marketing, etc— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

Esto también te puede interesar:

– Twitter evalúa cobrar $19.99 dólares mensuales para mantener el check de verificación

– Elon Musk ya es dueño de Twitter y despidió a varios ejecutivos

– Twitter Blue: cómo funciona la membresía de $8 dólares mensuales que anunció Elon Musk