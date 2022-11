Eugenio Derbez comenta sobre su estado de salud y es captado en un concierto de Harry Styles

Luego de que a través de redes sociales el famoso actor y productor mexicano, Eugenio Derbez revelara que se había accidentado fuertemente y que esto le había provocado una serie de fracturas en el hombro derecho, ahora el famosos reveló que ya está por dejará de usar el cabestrillo para sostener su brazo, algo que sin duda lo hizo feliz.

A través de sus historias de Instagram, Eugenio Derbez se mostró muy animado, para compartir con sus seguidores algunas buena noticias, siendo la primera que sus hijos lo fueron a visitar recientemente, para darle más fuerzas y ánimo para su recuperación, así como para llevarlo a pasear.

“Vengo saliendo de mi terapia física, muy contento por muchas cosas, la primera: en estos días me vinieron a visitar mis hijos, eso me dio mucho gusto y ya me están sacando a pasear, ya estoy siendo, ya estaba harto de estar encerrado”, mencionó Eugenio.

Tal fue el caso de su hijo José Eduardo Derbez, quien hace dos días lo fue a ver y lo llevó a comer a un restaurante, mientras que la noche de este miércoles 2 de noviembre Vadhir Derbez lo fue a visitar, y en compañía de Alessandra Rosaldo y su hija Aitana fueron a un concierto.

“Aquí vengo con mi chofer de lujo (Alessandra) y aquí viene mi acompañante de lujo (Aitana). Ya a salir, a desempolvarme, a recuperar el tiempo perdido. Me tiene una sorpresa, a ver qué es la sorpresa”, mencionó Eugenio, previo a que su esposa Alessandra mencionara: “Sobre todo a rockear porque te estamos llevando a rockear”.

Así mismo, Eugenio Derbez agregó que la otra buena noticia es que ya iba a poder dejar de usar el cabestrillo para poder sostener su brazo, y aunque esto será poco a poco por la fuerza que ha perdido, cuando ya pueda estar todo el día sin el aparato ortopédico, comenzará la rehabilitación para volver a su vida casi cotidiana.

“Y ahora que salí ya me dijeron que me tengo que quitar el cabestrillo lo más posible para mover el brazo lo más posible, entonces yo creo que ya pronto dejaremos todo esto, para empezar a mover el brazo poco a poquito, seis meses a un año de terapia, pero ya poco a poquito irse recuperando el movimiento y la fuerza, pero ya tengo que dejar el cabestrillo”, explicó.

