José Eduardo Derbez dice que apoya a Victoria Ruffo al no querer mencionar a Eugenio Derbez en su bioserie

Hace unos días Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la posibilidad realizar una bioserie sobre su vida y sorprendió a la prensa al revelar que no lo haría hasta que tenga 80 años y si se anima su matrimonio con Eugenio Derbez sería a lo mucho un capítulo.

“Lo vivido con él es ´un capítulo light´, en comparación con lo que ha pasado en mi vida”, comentó ‘La reina de las telenovelas’ a los medios en la presentación de ‘Bosé’ la serie basada en la vida de Miguel Bose.

Ante esta respuesta, José Eugenio Derbez afirmó que apoya que su mamá no quiera contar este episodio de su vida con Eugenio Derbez,con quien la actriz aseguró tuvo una “boda falsa”.

“Hace bien, hace bien, si ayer me contó cuando estábamos sentados en la mesa y me dijo que le preguntaron eso. Y le digo no, no vayas a contar nada, de hecho, yo creo que eso de la boda falsa me lo va decir en su lecho de muerte”, dijo entre broma, José Eduardo Derbez a los reporteros.

La prensa insistió en cuestionarle que cómo era posible que una relación así que fue la que le dio la vida al actor pudiera ser considerada tan light.

“Siempre sale algo bueno, espero que sí, yo creo que sí (hubo amor), pues si duraron”, comentó el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, que aseguró pronto irá a visitar a su padre.

Sin embargo, entre broma y broma, José Eduardo Derbez dejó claro que no le encantaría que se mencionara su vida en la bioserie de su mamá, está de acuerdo que cuente su historia, siempre y cuando no se mencione mucho sobre él.

“Pues mientras no me toqué a mí, no porque lo mío es aparte”, reveló José Eduardo Derbez a los medios a su paso por la alfombra roja del ‘Show de terror de Rocky’.

También te pueden interesar:

–VIDEO: Paul Stanley revela que José Eduardo Derbez no recibirá herencia de Eugenio Derbez

–VIDEO: Victoria Ruffo dice que Eugenio Derbez ya “está viejito” y por eso “se le rompen los huesos”

–José Eduardo Derbez confiesa que Victoria Ruffo mostró preocupación por Eugenio Derbez tras su accidente