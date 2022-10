José Eduardo Derbez confiesa que Victoria Ruffo mostró preocupación por Eugenio Derbez tras su accidente

Aunque siempre se ha sabido que la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez terminó hace mucho tiempo y actualmente ni siquiera se dirigen la palabra, tras el accidente que sufrió el actor hace unas semanas la protagonista de la telenovela ‘Corona de Lágrimas’ reaccionó con preocupación ante lo sucedido, así lo confesó su hijo, José Eduardo Derbez.

Durante la presentación de la obra de teatro ‘La Clase’, José Eduardo Derbez habló de las muestras de preocupación que expresó su mamá tras el accidente que tuvo Eugenio Derbez y que le provocó alrededor de 15 fracturas en el hombro derecho.

Sin embargo, dejó claro que sus papás no tienen comunicación desde hace bastante tiempo, pero esto no quiere decir que existan problemas entre ellos.

“No, nada, nada, mis papás no tienen contacto hace muchísimos años, no tiene por qué, pero no hay ningún rencor ni ningún odio”, explicó en entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

Asimismo, compartió que su mamá se preocupó por la salud del comediante, pero únicamente le preguntó cómo iba en su recuperación sin hablar más del tema.

“Obviamente mi mamá se preocupó cuando le pasó a mi papá (el accidente), pero hasta ahí. Nada más me dijo: ‘¿Cómo va?’ y le dije: ‘bien'”. José Eduardo Derbez

Luego de que el actor de No Se Aceptan Devoluciones fue captado a bordo de su camioneta mientras llegaba a su casa de Los Ángeles, California, José Eduardo compartió que continúa con su recuperación.

“Muy bien, va recuperándose y va con terapias, es un proceso lento, pero va mucho mejor la verdad, le está echando muchas ganas”, comentó.

Finalmente confirmó lo dicho por su padre en torno a que todavía queda un camino largo por recorrer con su rehabilitación.

“Va a estar un buen rato en rehabilitación y ya él sabrá qué poner en sus redes cuando esté listo”. puntualizó.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Victoria Ruffo se muestra preocupada por su ex, pues anteriormente fue cuestionada sobre el estado en el que se encontraba Eugenio Derbez, en donde no dudó en responder que se preocupó mucho por él, por lo que incluso había estado orando por su salud, gesto que fue agradecido por Alessandra Rosaldo.

