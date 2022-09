Alessandra Rosaldo reacciona a rumores que aseguran Eugenio Derbez fue agredido por su hijo Vadhir

Tras el accidente que sufrió Eugenio Derbez surgieron rumores que aseguraban fue su hijo Vadhir quien provocó las lesiones del actor, es por eso que Alessandra Rosaldo desmintió dicha versión y se pronunció en contra de las especulaciones completamente fuera de lugar.

La cantante y esposa del actor fue entrevistada por diferentes medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde acabó con el falso rumor que aseguraba fue Vadhir Derberz quien agredió a su papá, información que surgió en YouTube pese a que ya se había compartido lo que realmente sucedió.

“Por un lado nos da risa, pero por otro nos da tristeza y por otro lado nos alarma ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente? Y qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre tengan que estar buscando. Pues no sé qué es lo que están buscando”, dijo.

Destacó que afortunadamente son medios con poca relevancia, pero es fuerte y triste al mismo tiempo tener que enfrentar este tipo de información que pueden llegar a provocar otros problemas. Además, la vocalista de Sentidos Opuestos explicó que comentarios como este generan reacciones de allegados, quienes preocupados los contactan para preguntar.

“Hemos recibido mensajes de gente cercana alarmada diciendo: ‘¿Eso es cierto? ¿Qué pasó?’. Así es como nos enteramos, porque empiezan a llegar los links de la gente cercana preocupada”, respondió.

Lamentó que sigan existiendo personas que se atreve a aseverar cosas como si hubieran estado ahí, lo hubiera presenciado o si tuviera algo que lo comprobara, por lo que además de provocar molestia, realmente les asusta.

“Me da miedo de saber lo que la gente es capaz de inventar, llenar un espacio o seguidores, nada es cierto“. Alessandra Rosaldo

Explicó que durante estas semanas en las que Eugenio ha estado en recuperación se ha mostrado muy sensible y reflexionando acerca de lo sucedido, tal como lo expresó durante la transmisión en vivo que realizó el pasado domingo 18 de septiembre: “Emocionalmente está sensible, él mismo lo dijo. Está muy sensible mucho más de lo que yo lo había visto en todos los años que llevamos juntos. Está replanteándose muchas cosas y valorando muchas otras”, compartió.

Para Eugenio Derbez sentirse limitado físicamente ha representado en su vida un alto muy fuerte, por lo que se ha sentido vulnerable, pero también con la certeza e ilusión de recuperarse por completo siguiendo las indicaciones de los especialistas.

Concluye que el accidente les está dejando grandes aprendizajes: “uno de los más bonitos ha sido percibir el cariño de la gente, sentirlo así tan profundo y cercano. Otro ha sido lo mucho que los ha fortalecido como familia y otro poder ser su hombro”.

Finalmente confirmó que no tienen planeado demandar a quien inició el rumor en contra de Vadhir y por ahora solo están enfocados por completo en su rehabilitación, entre la que se encuentra recibir terapia de hielos y fisioterapia.

“Ya se puede parar, los primeros días era muy complicado de necesitar ayuda para absolutamente todo. Ahora ya poco a poco está pudiendo hacer más cosas él. De todas maneras, los días transcurren lento, en comparación a como era antes”, dijo antes de agradecer el apoyo que han recibido por parte del público.

