Expulsan a funcionaria electoral de Milwaukee por pedir boletas militares para votantes falsos

Una funcionaria electoral de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, podría enfrentar cargos penales de fraude electoral en las elecciones de 2022 por solicitar boletas en ausencia reservadas para miembros de las fuerzas armadas y enviárselas a un legislador republicano conocido por adoptar teorías de conspiración infundadas sobre las elecciones de 2020, dijo Cavalier Johnson, el alcalde de Milwaukee el jueves.

La subdirectora de la Comisión Electoral de Milwaukee, Kimberly Zapata, de 45 años, fue despedida por el alcalde esta semana después de que este descubriera que había solicitado las boletas para militares. Johnson dijo que las acciones de Zapata pueden haber sido para demostrar que el fraude electoral era posible.

Las boletas se enviaron a la representante estatal republicana Janel Brandtjen, una crítica abierta de cómo se contaron los votos durante las elecciones de 2020, quien dijo en un comunicado del 31 de octubre que cree que “alguien estaba tratando de señalar lo fácil que es obtener boletas militares en Wisconsin”.

“Esto tiene todas las apariencias de ser una violación flagrante y flagrante de la confianza”, dijo Johnson. “La integridad electoral es absolutamente integral. Es absolutamente esencial”.

Los fiscales del condado de Milwaukee están considerando acusar a Zapata de malversación en el desempeño del cargo, un delito grave, y de solicitar ilegalmente una boleta, un delito menor, dijo una fuente al Milwaukee Journal Sentinel.

La revelación llega cinco días antes de las elecciones intermedias del 8 de noviembre, un desarrollo potencialmente explosivo en un momento en que los republicanos han puesto en duda la seguridad del voto en ausencia, y en Milwaukee en particular, desde que el expresidente Donald Trump comenzó a acusar falsamente a los funcionarios electorales de Milwaukee de amañar las elecciones de 2020.

En la conferencia de prensa del jueves, Johnson dijo que se enteró el miércoles de que Zapata “aparentemente buscó papeletas militares ficticias” en un sitio web de elecciones estatales y las dirigió a Brandtjen.

Las acciones de Zapata pueden haber sido un esfuerzo por exponer la vulnerabilidad en el sistema electoral estatal, dijo el alcalde.

“No me importa que el presunto delito no haya ocurrido en el trabajo”, dijo Johnson. “No me importa que las boletas de la ciudad de Milwaukee no hayan sido parte de esto, ni tampoco que no hubo ningún intento de votar ilegalmente o alterar los resultados de las elecciones”.

Los funcionarios de la ciudad revocaron el acceso de Zapata a las oficinas de la ciudad y los sistemas informáticos cuando se enteraron de sus acciones y fue despedida, dijo Johnson.

Dijo que si bien no hay otros indicios de violaciones por parte de Zapata, los funcionarios de la ciudad están “investigando la posibilidad de otras fechorías”.

Según la ley estatal de Wisconsin, los votantes militares no están obligados a registrarse para votar y no tienen que proporcionar una identificación con foto ni ninguna otra identificación.

El candidato republicano a gobernador de Wisconsin Tim Michels, quien cuenta con el respaldo de Trump y ha respaldado sus afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020, dijo el jueves que, de salir electo, reemplazaría a la Comisión Electoral de Wisconsin con un “Grupo de Integridad Electoral de Wisconsin” que incluyera miembros de los ocho distritos electorales del estado, cinco de los cuales están representados por republicanos.

