Estadounidenses confían en los resultados de las elecciones 2022, según encuesta

En una encuesta elaborada por NewsNation/Decision Desk HQ arrojó como resultado que la gran mayoría de los votantes confía en los resultados que se den en las próximas elecciones 2022 que marcarían la tendencia del Congreso. Además también compartieron que la votación por correo la creen segura.

Las estadísticas resaltaron que casi el 80 % de los encuestados dicen que tienen una “bastante” o “mucha” confianza en la precisión de los resultados de las próximas elecciones intermedias. Solo el 16 % de las personas que contestaron la encuesta señaló que no tiene mucha confianza y tan sólo el 5 % dijo que “ninguna en absoluto”.

Es destacable mencionar que esta división de opiniones se ha visto reforzada por una serie de destacados candidatos republicanos e información que continuamente pone en duda la legitimidad de las elecciones de 2022.

Existe evidencia de información en donde fieles seguidores de Donald Trump han revelado que existiría violencia si no están de acuerdo con las elecciones 2022 en resumen si no ganan los candidatos republicanos, y hasta amenazan con levantarse en armas.

Pero no sólo los seguidores civiles de Trump han manifestado su inconformidad ante el resultado de las elecciones, también hay candidatos como la republicana de Arizona, Kari Lake quien ya dijo que si nos resultados de las votaciones no son de su agrado no los aceptará.

Cuando se les preguntó a los votantes en esta encuesta, qué tan seguros creían que era la votación por correo, la mayoría de los encuestados, el 70 %, dijo “algo seguro” o “muy seguro”. En comparación, el 16 % dijo que la votación por correo “no es muy segura” ante el 15 % dijo que “no es segura en absoluto”.

Alrededor del 45 % de los encuestados que son republicanos dijeron que creen que la votación por correo “no es muy segura” o “nada segura”, en comparación con el 55 % que expresó que el método era “algo” o “muy” seguro, afirmó News Nation.

De las 1012 personas encuestadas, el 25 % pensó que el porcentaje de boletas enviadas por correo fraudulentas en las elecciones de EE.UU. en 2020 era superior al 10 %.

Una investigación de Associated Press sobre las elecciones presidenciales de 2020 encontró menos de 475 posibles casos de fraude electoral en 25,5 millones de votos emitidos en los seis estados donde Trump y sus aliados disputaron su derrota.

Los estadounidenses de todo el país están prestando especial atención a las carreras por el Senado en Georgia, Pensilvania y Florida, según la encuesta. En Florida han votado 3 millones de personas y en Georgia 1,8 millones de votantes han emitido su voto.

Los datos analizados por el Proyecto de Elecciones de EE.UU. (US Elections Project) de la Universidad de Florida publicó que más de 30 millones de personas ya votaron en las elecciones intermedias de 2022.