Obama afirma que “la democracia no sobrevivirá en Arizona”, si candidatos republicanos niegan las elecciones

El expresidente Barack Obama realiza una gira por algunos estados del país en apoyo a los candidatos demócratas, y esta vez hizo parada en Arizona, en donde se reunió con los aspirantes que buscan un lugar en las próximas elecciones y en donde dio un discurso destacando que si los “negadores de las elecciones” que se postulan para un cargo estatal en el estado ganan, “la democracia tal como la conocemos podría morir”.

En una escuela secundaria de Phoenix, el presidente 44 de EE.UU. se presentó junto con los candidatos demócratas para expresar sus propuestas y pedir el apoyo de los votantes en las elecciones 2022, a celebrarse el 8 de noviembre. Katie Hobbs, quien está en la contienda para gobernadora de Arizona, para Senador, Mark Kelly, y Secretario de Estado, Adrián Fontes.

El exmandatario dio un discurso en donde advirtió de los problemas que pueden causar que los republicanos ganen en el estado, los cuales además calificó de “negadores de las elecciones”, porque no aceptarán un resultado que no les guste.

“Si tienes negadores de las elecciones sirviendo como tu gobernador, tu senador, tu secretario de estado, tu fiscal general; entonces la democracia tal como la conocemos puede que no sobreviva en Arizona. Eso no es una exageración, eso es un hecho”, expresó contundentemente Obama.

Los comentarios de Barack Obama se producen cuando los demócratas luchan para evitar una victoria de la candidata a gobernadora, la republicana Kari Lake, respaldada por Dondald Trump y que aprueba sus ideales, además es considerada “una de las negadoras electorales” más prominentes del Partido Republicano.

Kari Lake, quien mantiene una ligera ventaja sobre su oponente, Katie Hobbs, no ha reparado en decir que las elecciones del 2020 fueron un fraude, pero además ha confirmado que no aceptará un resultado en este 2022 que no sea de su total agrado.

Blake Masters, es el candidato republicano para Senado por Arizona, fiel seguidor de Trump quien le da su apoyo, Masters también ha negado los resultados de las elecciones de 2020. El candidato a Secretario de Estado, Mark Finchem, que podría convertirse en el principal administrador electoral del estado, todavía está tratando de anular los resultados de las últimas elecciones.

“Si necesita una razón más para votar, considere el hecho de que nuestra democracia está en la boleta electoral. Y en ninguna parte es eso más claro que aquí en Arizona”, añadió Obama durante el mitin.

El presidente Joe Biden también habló sobre los riesgos que llevaría a la nación si los republicanos no están de acuerdo con los resultados de las elecciones: “Hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos que no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones en las que están compitiendo”, apuntó Biden.

“Este es el camino hacia el caos en Estados Unidos no tiene precedentes es ilegal y antiestadounidense. No puedes amar a tu país solo cuando ganas”, contundentemente comentó el presidente.

Por su lado, el discurso de Obama coincide con un estribillo de los líderes demócratas, que la democracia está en riesgo, y los republicanos en numerosos estados siguen defendiendo la mentira del expresidente Donald Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

“Si no hubiéramos elegido a alguien cuya calificación principal fuera estar en la televisión, podrías ver que tal vez le darías una oportunidad”, argumentó Obama.

Para luego cuestionar a los votantes: “¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Pues ahora lo sabemos! No funciona solo porque alguien ha estado en la televisión. Resulta que ser presidente o gobernador es algo más que líneas ágiles y buena iluminación”, enfatizó.

Es importante mencionar que el Departamento de Justicia (DOJ) respondió que filmar y vigilar a los votantes en los buzones en Arizona, como se ha dado en los últimos días, viola la Ley Federal de Derechos Electorales, esto tras la demanda electoral en el estado del reclamo elaborado por la Liga de Mujeres Votantes de Arizona en donde resaltaron que monitorear las urnas puede equivaler a intimidación ilegal de votantes.