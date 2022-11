Obama critica las medidas que intenta implementar en el Seguro Social el senador de Wisconsin

Durante la gira que está realizando el expresidente Barack Obama en apoyo a los candidatos demócratas, realizó su visita en Wisconsin en donde se dirigió a los ciudadanos para expresarles que el senador republicano Ron Johnson está buscando cambiar algunas medidas del Seguro Social y Medicare, entre ellas, aumentar la edad de los beneficiarios del servicio médico.

Obama arribó al estado para dar su respaldo al gobernador Tony Evers y a Mandela Barnes que busca un escaño en el Senado por su estado. Durante su discurso tocó el tema del Seguro Social y Medicare.

“El punto es que algunos de ustedes están en el Seguro Social, algunos de sus padres están en el Seguro Social, algunos de sus abuelos están en el Seguro Social ¿Sabes por qué tienen Seguridad Social? Porque trabajaron para ello”, dijo el expresidente.

Con voz contundente continuó: “Trabajaron duro para ello. Se han agrietado las manos por ello, tienen muchas horas de trabajo, dolores de espalda y rodillas malas para obtener el Seguro Social”.

Tras entusiasmar a las personas que se dieron cita en el mitin, el presidente número 44 de Estados Unidos, arremetió en contra del senador republicano, que también es candidato para el Senado por Wisconsin, afirmando que quiere elevar la edad para jubilarse, además de que los legisladores vortaran anualmente para financiar el programa.

“Y si Ron Johnson no entiende eso, si entiende dar exenciones fiscales para aviones privados, más de lo que entiende asegurarse de que las personas mayores que han trabajado toda su vida puedan jubilarse con dignidad y respeto. Él no es la persona que está pensando en usted, y lo conoce, y lo ve, y él no debería ser su senador de Wisconsin”, afirmó Obama.

En cuanto tuvo una oportunidad, el republicano Ron Johnson respondió a las críticas del expresidente Barack Obama a través de una entrevista en la cadena FOX.

“Es bastante rico para un expresidente que divide su tiempo entre Martha’s Vineyard y Washington D.C. venir aquí y llamar a alguien que vive en Oshkosh, Wisconsin, además conduce por todo el estado hablando con todo tipo de personas, para decir que yo estoy fuera de contacto”, expresó Johnson.

El senador también compartió que, “mi objetivo es salvar el Seguro Social, mediante la implementación de algunas medidas de ahorro en los costos”.

Ron Johnson esta buscando mantenerse en el Senado, y por parte de los demócratas el vicegobernador, Mandela Barnes ha logrado subir puntos durante su campaña, y actualmente existe una ligera ventaja de puntaje por parte de Johnson.

En Wisconsin las encuestas también han demostrado que el tema que más preocupa a los votantes es la inflación, por lo que Johnson y Barnes han hecho sus propuestas para que los ciudadanos vean cuáles son sus mejores alternativas y decidan su voto el 8 de noviembre.

“Deja de gastar tanto dinero. Ya sabes, la inflación es bastante fácil de entender qué la causó. Es un gasto deficitario masivo. Está imprimiendo dólares. Tienes demasiados dólares persiguiendo muy pocos bienes”, dijo Johnson durante un mitin de campaña con relación a la inflación.

Es importante destacar que el Comité Nacional Demócrata confirmó que Barack Obama y el presidente Joe Biden se presentarán juntos en un evento en Filadelfia el fin de semana para hacer campaña por el vicegobernador demócrata John Fetterman, quien se postula para el Senado, así como por Josh Shapiro, quien es candidato para gobernador del estado.

