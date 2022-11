Sólo el 5% del plástico desechado se recicló en EE.UU. el año pasado

Un estudio publicado en días recientes por Greenpeace USA, encontró que sólo el 5% del total de los productos de plástico producidos acaban en una planta de reciclaje, mientras que una parte considerable, donde destacan muchos artículos de uso común, no pueden reciclarse en absoluto.

La investigación encontró que ningún tipo de envase de plástico en el país alcanzó el umbral necesario para ser considerado “reciclable”, de acuerdo con la Iniciativa de Economía de Nuevos Plásticos de la Fundación Ellen MacArthur, que establece que un artículo debe cumplir una tasa de reciclaje mínima del 30% para ser considerado como tal.

Del total de las botellas de plástico, uno de los productos con la tasa de reciclaje más elevada, solo se devuelven y reutilizan poco más del 20%. En el caso de las jarras de plástico las tasas de reciclaje son de apenas el 10%, mientras que los demás tipos de plástico registraron tasas de reprocesamiento de menos del 5% y muchos otros no fueron reciclables.

El informe mostró que en 2021 Estados Unidos produjo alrededor de 51 millones de toneladas de desechos plásticos, de las cuales solo se procesaron 2.4 millones de toneladas. Los datos son más preocupantes que los que publicó la Agencia de Protección Ambiental en 2018, donde estimó que sólo el 9% de todos los plásticos se recicló ese año y el 91% acabó en vertederos.

Otro informe titulado The Last Beach Cleanup and Beyond Plastics, publicado por The Guardian, encontró que desde 1980 a la fecha la generación de plástico en Estados Unidos se ha disparado hasta un 263% por persona.

De acuerdo con el reporte, entre las principales causas de por qué los plásticos se acumulan cada vez en mayor cantidad destacó el crecimiento poblacional, las tarifas de eliminación bajas y la mayor preferencia para consumir plásticos de un solo uso.

Sobre esto último, la activista senior de plásticos de Greenpeace USA Lisa Ramsden dijo que los plásticos de un solo uso “son como trillones de pedazos de confeti arrojados desde tiendas minoristas y de comida rápida a más de 330 millones de residentes de EE.UU. en más de 3 millones de millas cuadradas al año”.

“Los datos son claros: en términos prácticos, la mayoría del plástico simplemente no es reciclable”, dijo.

Una de las principales problemáticas que encontró el estudio de Greenpeace es la gran cantidad de plástico creado y los miles de tipos diferentes que deben separarse y reciclarse en lotes. Los recicladores han dicho a lo largo de muchos años que hacerlo es muy costoso y que el plástico, a diferencia de otros productos, solo puede reutilizarse una o dos veces.

Aunque varias empresas han lanzado envases de plástico reciclados el reto sigue siendo desafiante. Greenpeace dijo que a medida que se produzca más esta materia las tasas de reciclaje serán aún más bajas. “La crisis empeorará cada vez más y, sin un cambio drástico, seguirá empeorando a medida que la industria planea triplicar la producción de plástico para 2050”, dijo Ramsden.

Te puede interesar:

– Kraft Heinz lanzará la primera botella de catsup reciclable, renovable y a base de papel

– Las bolsas de plástico de un solo uso están prohibidas en todas las grandes tiendas de comestibles de New Jersey

– McDonald’s: quiere recortar en 90% el plástico de los juguetes en la Cajita Feliz a nivel mundial