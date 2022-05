La producción de desechos plásticos incrementa 263% en EE.UU., pero solo se recicla el 5%

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La generación de plástico en Estados Unidos se ha disparado desde 1980 hasta un 263% por persona, según datos de un informe reciente; en contraste, tan solo el 5% de todo lo generado se recicla.

El documento titulado The Last Beach Cleanup and Beyond Plastics señala que en 1980, los estadounidenses producían alrededor de 60 libras de plástico, mientras que actualmente la producción personal es de 218 libras.

Frente a la cifra de producción, el dato que el informe detalla del 5% para reciclaje en 2021 resulta casi insignificante, de acuerdo con un reporte publicado en The Guardian.

El dato de reciclaje para los productos de plástico coincide con un estudio independiente que el Departamento de Energía realizó en 2019.

Según los estudios, las principales causas del porqué los plásticos se acumulan cada día en mayor cantidad en los vertederos del país tiene que ver con:

– Tasas bajas de reciclaje

– Crecimiento de la población

– Preferencia para consumir plásticos de un solo uso

– Tarifa de eliminación bajas

Según la investigación de The Last Beach Cleanup and Beyond Plastics, alrededor de 85% de los plásticos que se generan, terminen en vertederos, mientras que el 10% restante se quema para producir energía.

Otros factores externos alimentan estas cifras. Uno es el cambio en la legislación internacional, como la prohibición impuesta a China por las impotaciones de plásticos de Estados Unidos.

El fundador de Last Beach Cleanup, Jan Dell, explica que hasta 2017, China aceptaba barcos cargados con cientos de toneladas de desechos plásticos de Estados Unidos, pero, sin esa opción, los plásticos inevitablemente terminan en los basureros.

“No tenemos fábricas para hacerlo. También requiere mucha agua, por lo que no vamos a construir más instalaciones de reciclaje de plástico en los Estados Unidos”, aseguró Dell.

El escenario del reciclaje del plástico es visto como una tragedia, según los datos del estudio, sobre todo si se contrastan con los índices de reciclaje de otros productos, según datos de la Asociación Estadounidense de Productos Forestales y de la EPA.

– Papel: 66%

– Latas de aluminio: 59.4%

“No podemos quedarnos en el escenario de pesadilla del plástico de un solo uso en el que nos encontramos ahora”, apunta Dell.

“No hay forma de salir de esto sin reducir el desperdicio para empezar”, agrega.

El especialista considera que el primer paso a dar para controlar la producción desmedida de plástico tendría que comenzar con la prohibición de los plásticos de un solo uso:

– Bandejas de alimentos

– Bolsas

– Utensilios

Recientemente, las bolsas de plástico de un solo uso fueron prohibidas en las tiendas de comida de Nueva Jersey, una medida en línea con la propuesta de Dell.

Este tipo de restricciones ya se aplican en Europa y en ciudades como Los Ángeles, en California.

