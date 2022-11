Andrés García reacciona a la falsa noticia de su muerte: “No me estoy muriendo ni pienso morirme”

Tras los rumores que surgieron hace algunos días acerca del supuesto fallecimiento de Andrés García, el actor reapareció para enviar un mensaje a sus fanáticos y agradecer las muestras de cariño que sigue recibiendo.

Desde hace algunas semanas el protagonista de cintas como “Chanoc” y “Pedro Navaja” ha causado preocupación entre sus admiradores debido al deteriorado estado en el que se encuentra y aún más tras asegurar que está viviendo sus últimos días debido a una serie de padecimientos, entre los que se encuentra la cirrosis hepática, además de una condición en la sangre que le obliga a recibir transfusiones de sangre, así como dos caídas por las que presentó severas lesiones.

Para terminar con la serie de especulaciones, fue durante el más reciente episodio de su canal de YouTube, en donde el actor reapareció para confirmar que “no estaba muerto, andaba de parranda”, además aprovechó para hablar de los recientes rumores en torno a su supuesta muerte.

“Al público quiero decirle que gracias a Dios no es cierto, gracias a ellos, mi negocio sigue funcionando en cine, en mi programa y esto debe ser de unos pelafustanes que no tienen trabajo, o no tienen dinero, o no saben hacer cine, entonces necesitan inventar noticias“, se le escucha decir.

Recordó que, si bien actualmente padece cirrosis, sigue luchando por estar lo mejor posible ya que por ahora no quiere pensar en el final de su vida.

“¡Ahorita andan inventando que me morí pues salud! Lo que no bebo ya es alcohol, porque cirrosis ya me dio, pero no me estoy muriendo ni pienso morirme por ahora“, dijo mientras alza su copa.

Asimismo, agradeció a una seguidora que expresó sus deseos de pronta recuperación, a quien le aseguró que seguirá “adelante dando guerra, la más que se pueda“, para finalizar con una sonrisa demostrando que también se encuentra de mejor ánimo.

Durante el mismo episodio, el actor de cine, teatro y televisión aprovechó para confirmar que próximamente podría reunirse con su gran amigo Jorge Rivero, quien se ha mostrado preocupado por su estado de salud.

“Jorge es un gran amigo, debió haber escuchado que yo estaba malito y es una excelente persona. Ojalá pueda venir a verme o pueda yo ir a verlo. Por las piernas todavía me cuesta mucho caminar en los espacios largos tengo que estar con las muletas todavía, pero ojalá venga porque lo quiero mucho a Jorge, es un buen amigo“, señaló.

El actor de 81 años también confirmó que continúa en planes de producir su bioserie, para lo cual cuenta con varias personas que están interesadas en asociarse con él.

