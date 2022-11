PS5 VR2: fecha de lanzamiento, precio oficial y características de los lentes de realidad virtual

PlayStation presentó de manera oficial su nueva generación de lentes de realidad virtual los PS5 VR2, diseñados para ser utilizados como complemento del PlayStation 5 de Sony. Los nuevos accesorios permitirán disfrutar de videojuegos de manera más inmersiva.

Los detalles acerca de los nuevos PS5 VR2 revelados por Sony incluye tanto su fecha de lanzamiento, la cual está prevista para el 22 de febrero del próximo año, como su precio que será de $549.99 dólares por unidad.

Se trata de un precio sumamente alto tomando en cuenta que además de ser casi $150 dólares más costosos que los Meta Quest 2, también resultan más caros incluso que comprar la propia PS5.

Pese a esto se trata de unas gafas sumamente interesantes pues cuentan con una pantalla OLED que es compatible con una tasa de refresco adaptativa de 90 Hz y 120Hz, que ofrecen un campo de visión de 110 grados. A esto se suma el hecho de que dispone de un sensor de movimiento de seis ejes capaz de detectar el más mínimo movimiento del usuario. Además también posee un sensor infrarrojo de proximidad y cuatro cámaras para llevar a cabo el seguimiento de las gafas y los mandos del PlayStation VR2 Sense.

Quienes deseen adquirir este headset podrán hacerlo tanto de manera separada, es decir exclusivamente los lentes y sus controles, o también mediante la compra del Bundle que incluye Horizon Call of the Mountain, el cual tendrá un precio de $649.99 dólares. Detallaron que dicho Bundle estará disponible en simultáneo con el lanzamiento de este accesorio.

Sony también informó que los usuarios en Estados Unidos podrán realizar sus reservas, a través de la tienda online de PlayStation, y estas comenzarían a ser enviadas a partir del 15 de noviembre, lo propio también ocurrirá en otros países como Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Sony espera que para el momento del lanzamiento estén disponibles al menos 20 videojuegos compatibles con el PS VR2, sin embargo, hasta el momento no han ofrecido detalles acerca del catálogo de videojuegos que podrán disfrutarse con estos nuevos lentes. Algo que sí se pudo conocer es que, para decepción de muchos jugadores, los nuevos lentes de realidad virtual no serán compatibles con los videojuegos de la generación previa, esto implica que no existirá retrocompatibilidad.

