Rebecca Jones mejora tras ser hospitalizada por complicaciones pulmonares: “Ella está luchando”

La actriz Rebecca Jones encendió las alarmas respecto a su estado de salud el pasado miércoles cuando se informó que había sido hospitalizada y que se encontraba delicada, incluso a través de las redes sociales se solicitó con urgencia donadores de sangre generando una ola de especulaciones debido a que no había más información al respecto.

Fue hasta que su oficina de prensa decidió romper el silencio para aclarar por medio de un comunicado que la estrella de cine, teatro y televisión de 65 años fue internada por una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección.

Por fortuna, Rebecca Jones continúa evolucionando satisfactoriamente y pronto podría regresar a los foros de televisión para continuar con su participación en la nueva telenovela de TelevisaUnivision ‘Cabo’, en la que participa junto a Bárba de Regil y Matías Novoa.

Lo anterior fue confirmado por la publirrelacionista Danna Vázquez, quien durante una entrevista con el programa ‘Hoy’ explicó que Jones se encuentra reaccionando al tratamiento médico y atraviesa por un panorama favorable.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca había estado reaccionado muy bien, que era muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado, no ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros o por ahí. Ha tenido un avance favorable”, le explicó el médico.

Asimismo, reveló que la actriz nunca imaginó que sería hospitalizada, pues lo único que tenía en mente era regresar pronto a trabajar.

“Ella desde que iba en camino al hospital ella me decía: ‘Voy rápido y regreso a grabar’. Es una persona que está muy preocupaba por regresar a los foros, por no dejar mal su trabajo nunca”, añadió.

Por último aclaró que no tenían planeado hacer pública la noticia de su visita al médico, pero se vieron obligados debido a que solicitaron donadores de sangre, que, aunque no era para ella, es un requisito para los pacientes que ingresan al área de terapia intensiva.

“Decía el doctor que es sorprendente la actitud y las ganas de luchar que ella tiene. Sacamos el comunicado porque Rebecca es muy hermética en cuanto a este tipo de cosas. Se hizo público porque el hospital pidió sangre, porque al estar ella en terapia intensiva el hospital te pide donadores no es porque ella necesite una transfusión de sangre. Sino no lo hubiéramos hecho público”, puntualizó.

Aunado a ello, en el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ se dio a conocer que ya le fueron retirados los antibióticos a la actriz “porque cesó la temperatura, por lo tanto, la infección“, y aunque aún permanece sedada es posible que pronto comience a recobrar la conciencia, según lo dio a conocer Aracely Urquidi, amiga cercana de Jones.

