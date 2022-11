Gerard Piqué ganó su último partido con el FC Barcelona y se retiró entre lágrimas con un emotivo discurso

Tras anunciar su sorpresivo retiro entre semana, Gerard Piqué jugó este sábado su último partido como profesional en la victoria 2-0 del FC Barcelona ante el Almería en el Spotify Camp Nou. Después del encuentro el central tomó la palabra en el césped y pronunció un discurso con el que no pudo evitar el llanto.

Todo el estadio coreó prácticamente al unísono el nombre del jugador catalán, quien afirmó que volverá para el futuro, pero vio en este el momento perfecto para dar un paso atrás y replantearse algunas cosas.

“Es el momento de darnos espacio, (tomar) un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí”, dijo. Desde hace varios años el defensor ha estado ligado a la posibilidad de un cargo como presidente del club debido a su rol de líder y capacidad de gerencia que ha demostrado en cada uno de sus negocios dentro del fútbol.

Es por esto que al inicio de las declaraciones de Piqué el Spotify Camp Nou gritó al ritmo de “presidente, presidente”, lo que claramente fue una muestra de apoyo a un rol gerencia de Piqué en el Barca.

En lo que fue parte de su discurso, el ahora exjugador hizo una afirmación que da lugar a las especulaciones tras su reciente separación de la cantante colombiana Shakira. “En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse”, sentenció para posteriormente detenerse debido a la emoción del momento.

Finalmente el catalán cerró reiterando que volverá a formar parte de la institución en el futuro. “Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Viva el Barcelona, siempre!”.

Gerard Piqué jugó como titular en el último encuentro de su carrera y fue reemplazado en el minuto 83 por el central danés Andreas Christensen. Todo el estadio dio una gran ovación y se pudo el ver el emocionante momento en el que el número 3 abrazó a todos y cada uno de sus compañeros y el cuerpo técnico que estaba en el banquillo.

Te puede interesar:

·Mamá de Shakira dice que el retiro de Gerard Piqué “ha sido pensado”

·Piqué se retira: ¿Cómo es el mundo empresarial que tiene el catalán que va desde un equipo de fútbol hasta los E-sports?

·Se burlan del retiro de Gerard Piqué: Fanáticos de Shakira tunden con memes al futbolista

**