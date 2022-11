Jubilación: 5 cosas que debes hacer cuando tus ahorros hayan alcanzado los $50 mil dólares

Si has llegado al punto en tu carrera para la jubilación en que tu cuenta de ahorros se ve sólida y has alcanzado los $50 mil dólares o más, ¡muchas felicidades! El siguiente paso será poner énfasis en hacer que tu dinero trabaje de manera más activa.

A continuación, presentamos algunas opciones que te permitirán que tus finanzas sigan creciendo. Aunque es probable que no todas las opciones sean de tu agrado, es conveniente tener una visión general de otras áreas que en un futuro podrían serte de ayuda.

1. Consulta a un experto

Una vez que has llegado a una meta financiera se recomienda recibir la opinión de un experto para asegurarte de sacarle el mayor provecho a tu situación. Él puede aconsejarte qué puedes hacer para diversificar mejor tu cartera.

Un ejemplo es el sitio web de asesoría financiera WiserAdvisor que puede brindar un especialista para tu situación específica. No hay costo para usar el servicio y no hay obligación al contratar al asesor.

2. Considera los bienes raíces

A muchas personas les gustaría invertir en bienes raíces, salvo por algunas barreras como la imposibilidad de comprar una propiedad completa. Existen algunas plataformas que ofrecen a inversores acceso a proyectos inmobiliarios comerciales centrados en crecimiento para que puedan convertirse en copropietarios, con acceso a un mercado inmobiliario.

La plataforma de CrowdStreet ofrece varias ofertas a elegir, desde multifamiliares, auto almacenamiento y centros de datos. La tasa interna de retorno promedio es del 18.5%, lo que lo convierte en una manera atractiva de generar rendimientos a largo plazo.

3. Espacios vacíos

Si tienes un garaje o entrada vacía, un cobertizo en el patio trasero o un ático o sótano sin usar esto te puede interesar. A través de ciertos sitios web como Neighbor puedes enumerar casi cualquier espacio de almacenamiento en alquiler. Con él puedes revisar solicitudes de inquilinos y saber lo que quieren almacenar antes de cerrar el trato.

4. Considera los metales preciosos

Los metales preciosos pueden superar otras inversiones en un mercado volátil y su valor tiende a aumentar con la inflación. Esto los convierte en una cobertura eficaz en tiempos económicos inciertos. Hay opciones como Goldco donde puedes reinvertir desde cuentas de jubilación existentes.

5. Vino Fino

Invertir en vino es una opción que puede ser resistente a la recesión y con atractivos rendimientos. Para incursionar en esta área y hacerla funcionar es importante tener conocimiento en la materia.

Existen opciones como Vinovest que puede ayudarte a crear carteras de vinos diversas a nivel mundial en función de sus preferencias de inversión. Los planes están disponibles con saldos mínimos a partir de $1,000 dólares.

Si aún no hayas completado una cantidad considerable de ahorros para la jubilación, se recomienda revisar ciertos hábitos que puede que no estén ayudando a cumplir tu objetivo. La falta de disciplina, gastar dinero de más al comprar ciertos objetos o no diversificar la cartera pueden cobrarte la factura tarde o temprano.

