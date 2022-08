5 malos hábitos que están afectando tus ahorros de jubilación

Algunos estadounidenses no son tan optimistas cuando se habla de jubilación. Una encuesta de junio de la compañía de seguros New York Life dijo que solo el 31% tiene confianza en que sus ahorros durarán lo suficiente para cubrir sus necesidades durante su jubilación.

La inflación actual, más los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar la situación y la contracción de la economía por segundo mes consecutivo ha hecho que los estadounidenses den prioridad a sus preocupaciones financieras a corto plazo en lugar de las de largo plazo. Incluso, han comenzaron a retirar dinero de sus ahorros para hacer frente a la situación, dice otra encuesta de la misma compañía.

En el caso de quienes están ahorrando para su jubilación, el camino no es sencillo, y si agregamos algunos hábitos negativos las cosas se pueden complicar aún más.

1. Eligen gastar, que ahorrar

El planificador financiero de la agencia Arete Wealth Management Erick Olson dijo al sitio de finanzas GoBankingRates que es más fácil concentrarse en el presente que pensar en el futuro. Si se observan los gastos es probable que se puedan encontrar formas de reservar más dinero para mañana, como reducir comidas fuera de casa, quitar o bajar el costo de la televisión por cable y acabando con la deuda de la tarjeta de crédito.

2. Subestimar el monto necesario para jubilarse

Aunque hay personas que han comenzado a juntar dinero para la meta de la jubilación no se han tomado la molestia de ver si el dinero es el suficiente para vivir cómodamente en este periodo. Hay calculadoras en línea, como la de ingresos de jubilación de Vanguard o de Fidelity My Plan. En caso de tener dudas puedes acercarte a un planificador financiero competente.

3. Diversificar la cartera

Muchas personas no suelen entender esto, pero hacerlo puede hacer la diferencia. Repartir el dinero entre los 10 mejores fondos de inversión podría tener mejor impacto que si solo se invierte en uno. Revisar los historiales y sus desempeños es una buena manera de hacer que tu dinero esté en buenas manos.

4. No considerar emergencias

Si estás canalizando todos tus ahorros a una cuenta de jubilación, pero no has reservado dinero para emergencias podrías estar poniendo en riesgo tus ahorros para la jubilación. Si pierdes un trabajo, no puedes trabajar por una enfermedad o tienes un gasto inesperado es posible que tenga que asaltar su cuenta de jubilación.

5. Poner más dinero en una casa o auto

Si tienes un auto o una casa es probable que tengas el hábito de realizar pagos por ellos. En caso que tengas que pagar más al comprar una casa o un auto de lo que puedas pagar, es probable que no tengas suficiente espacio en tu presupuesto para considerar ahorrar para la jubilación. Reducir el tamaño de una casa a una menos costosa u optar por un auto usado que puedas comprar sin financiamiento podría significar un respiro.

