Rafa Márquez no se quedó callado sobre el caso de Chicharito Hernández y la Selección Mexicana

A menos de que pase algo increíble y fuera de lo previsible, Javier Hernández no estará en el Mundial de Qatar 2022. Gerardo Martino apartó al atacante de Los Ángeles Galaxy desde 2019, a pesar de las carencias de México en el ataque. El Tri irá a la Copa del Mundo sin Chicharito y Rafa Márquez emitió su opinión al respecto.

“El verdadero líder y quien lleva las riendas es el director técnico, no quiero pensar que si está pasando esto (bloqueo al Hernández), que los jugadores decidan que alguien no venga a la Selección, me parece que está mal gestionado porque, ¿cómo puedes prescindir del gran goleador de la Selección y que aparte de todo estamos con falta de gol, que no pueda venir a la Selección?“, señaló Rafa Márquez en una entrevista con Hugo Sánchez.

Gerardo Martino ha probado a una gran cantidad de delanteros para poder cubrir las necesidades de gol. Incluso, el Tata apoyó la inclusión de Rogelio Funes Mori, atacante nacido en argentina, para poder tapar las carencias en el sector ofensivo de la cancha. Ante la lesión de Raúl Jiménez y el estado de forma de Chicharito, el “Káiser” considera inconcebible que para el Mundial de Qatar 2022 no se lleve a Hernández, uno de los delanteros mexicanos con mejor olfato goleador de la actualidad.

“Creo que es una mala gestión ya sea del que lleva un poco el líder en la Selección que es el director técnico y también de la otra parte administrativa, porque es un poco de todo, ¿por qué no tener todas las herramientas posibles que tenga para ser mejor?, entonces que esté fuera Javier, nada más por eso, es inconcebible“, concluyó.

