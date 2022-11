Alcira Pérez, madre de Chyno Miranda, rompió el silencio sobre la novia: “Él ve droga en ella, porque ella le suministraba”

Se le retaba a que diera la cara, y compartió un video en donde pedía al gobierno de Venezuela, que la ayudaran a encontrar a su hijo. El público exigía más y Alcira Pérez, madre de Jesús ‘Chyno’ Miranda rompió el silencio. Eligió al periodista venezolano, Luis Olavarrieta, para hablar de todo, entre todos los temas, sobre la novia del cantante, Astrid Dayana Torre Alba Falcón de quien asegura: “Él ve droga en ella, porque ella le suministraba”.

La señora, confirmó la adicción a las drogas de su hijo Chyno, relató cómo comenzó, la gravedad extra que implica consumir con sus problemas de salud. Defendió los tratamientos y la atención del controversial centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’, piden que le devuelvan a su hijo y aseguró que estar con la novia lo puede llevar a la muerte.

A continuación, un resumen de la conmovedora y valiente entrevista:

EL APOYO INCONDICIONAL A SU HIJO

“Buen hijo, yo he estado con él toda la vida, lo he criado, bueno, humilde, honesto, ha sido lo más bello, es mi muchacho”

“Al principio no quería que fuera músico, quería que fuera pelotero, pero él quería ser músico. Al principio pensé voy a dejar que escoja lo que quiera… Él me dijo quiero ser cantante, firmé el contrato y yo misma fui la que le vendí los primeros CD“.

EL COMIENZO DE LA ENFERMEDAD Y LA ADICCIÓN

“En el año 2020 el tiene una serie de enfermedades que lo llevan a la ansiedad, depresión, la situación económica, la separación de ‘Chyno y Nacho’… Esa convivencia del 2020, tantas personas en el departamento, estaban lo suegros, estaba yo, estaba la esposa, no estaba buena la relación con la esposa, se dieron tantas cosas”.

Chyno Miranda y Natasha Araos.

“Le dio culebrilla, COVID, neuropatia periférica, y con todo el estrés que había, está la cuestión con ‘Chyno y Nacho’, sale la canción, eso le genera mucho estrés. El convivir tantas personas en un departamento, los dolores, porque el padeció muchos dolores en ese momento con las piernas, no podía caminar, le dolía cada vez que iba con las plantas”

“Todo eso le generó una ansiedad y un estrés muy grande, que es donde se inicia su ansiedad máxima, su consumo, y ahí después de eso, se desboca en la enfermedad, encefalitis y se nos pone grave… El sale de emergencia, tuvo tres semanas aproximadamente, después de ahí lo hospitalizamos en un hospital de rehabilitación, porque él no podía caminar, él sale de ahí en una silla de ruedas”.

“Ha tenido que aprender conductas nuevas para llevar una vida normal, él tiene que seguir aprendiendo para poder dominar su ansiedad, su impulsividad porque tiene una lesión pre-frontal, y eso le impide dominarse en lo que es tomar mucha agua, comer mucha comida, y esas cosas, y eso ha influido en la sanación de su otro problema que es la adicción“.

LA LLEGADA DE ASTRID, LA NOVIA DE CHYNO

“Lo metimos en rehabilitación, salió caminando, bien, yo me vengo (a Venezuela), pero después el consume, se escapa y consume, y eso es peor porque me le hace más daño después de la encefalitis que le dio. Tiene una noviecita y él ve droga en ella, porque ella le suministraba la droga a él, y esa es mi gran preocupación”.

Astrid Dayana Torre Alba Falcón, novia de Chyno Miranda. Foto: Las Top News

“Yo la conozco el año pasado (2021), después de que Jesús enfermó, que yo me vine en diciembre, él vino en junio a estar conmigo. Yo pensaba hacerle una desintoxicación, porque yo ya sabía que él había caído otra vez, entonces él llega en junio, antes de ‘Los Premios Juventud’, que se devolvió otra vez, y ella lo recibió en el aeropuerto. Tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la semana siguiente, yo le encontré una bolsa grandota, y la que se lo suministró fue ella, porque más nadie vino a mi casa ese día, sino ella, como la noviecita de él, ha hacerle daño. Ella se llama Astrid Dayana Torre Alba Falcón, no se consigue en las redes“.

LA INTERNACIÓN EN ‘TÍA PANCHITA’

“Él me dice, mamá voy a pasar diciembre contigo, viene para acá y yo ya había decidido, es hora de, porque yo tenía conocimiento de que él seguía consumiendo, y dije no, porque si él continúa con esto, después de la encefalitis se me va a morir, se me puede morir o me queda completamente mal. Tomo la decisión o lo quiero vivo o se me muere“.

Chyno en una de sus salidas permitidas por la clínica ‘Tía Panchita’ junto a su familia uego de hacer deporte. Foto: Top News Agency

EL PAPEL DE LA PRIMA DE CHYNO

“Después de que nosotros lo internamos, di la autorización y Yarubay Zapata, mi muchachita, que es mi sobrina, me ayudó, ha sido mi apoyo, porque el saltar y brincar y comprar la medicina yo no, ella me ayuda… Nosotros pasamos por un proceso de inducciones de 6 semanas, donde mi hijo estuvo en cuarentena, mientras nosotros habríamos ese proceso, proceso en el cual te enseña la clínica cómo debes actuar, de qué debes hablar, cómo debes contener su actitud o su conducta, dónde debe estar, con quién debe estar, a quién no puede ver como el dealer, el que vende, los amigos con quien consumía, y esa serie de cosas que te enseñan, por eso es que yo no quería que lo viera (la novia)“.

MADRE DE CHYNO LE PIDE A LA NOVIA QUE TRATA SU ADICCIÓN

“Se le exigió tratamiento para que ella se sanara, y se lo pedí, se lo pedí humildemente y encarecidamente que hiciera su tratamiento para que ella estuviera con Jesús, pero no de esa forma, porque yo soy su mamá, ella no puede pasar por encima de mí, él está enfermo, yo necesito que él se sane, si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo ¿eso es lo que quiere?”

CÓMO ERA LA RUTINA DE CHYNO CONTADA POR SU MADRE

“El día a día de él, se para a las 6 de la mañana, desayuna, tiene una terapia temprana y así hasta que llega el almuerzo, y tiene otras terapias hasta las 7 de la noche. Tiene su descanso y después a dormir, ese es el día de mi hijo en la clínica. Yo visitaba a mi hijo los miércoles y los sábados, y ya me estaba viniendo a la casa, tenía un mes viniendo un día a la semana. Y ya iba a empezar a hacer los fines de semana. La última vez hicimos parrilla, llenamos en álbum de Qatar, hicimos tequeños… La pasamos de lo mejor, y él estaba de lo más contento, y a mí no me lo negaban, yo lo veía y lo visitaba, cosa que si no lo podía visitar otra persona, es porque no tenía las condiciones para visitarlo“.

“ME LO RAPTARON, ME LO SECUESTRARON”

“En este momento mi mayor preocupación es que me lo raptaron, me lo secuestraron una persona que en cuarentena para él, que no le va a hacer bien, porque yo decidí meterlo en la clínica para que él se sanase de unas patologías que él tiene, sobretodo una secuela que le ha quedado de su encefalitis que no le permite actuar correctamente en su ansiedad, y él ve a esa persona, que fue la que causó todo eso, ve a esa persona recreada en la droga“.

“Lo sacan de la clínica dormido, porque él ya estaba dormido, lo sacan de la clínica sin nada, sin ropa, y lo lleva un tribunal y no se a dónde lo llevan, vejaron las personas, insultaron a todo el mundo, un sitio donde él está tranquilo, durmiendo en su cama, con su aire acondicionado, no en malas condiciones como dice la gente, eso es falso”.

“LO TENGO EN UNA CLÍNICA EN DONDE PUEDO SOLVENTAR SUS GASTOS”

“Claro, no todos podemos pagar una clínica de 5 mil dólares, yo lo tengo una clínica en donde yo pueda solventar sus gastos, están todos sus amigos, y estamos estirando el dinero para poder pagar la clínica, pagar su ropa, pagar su merienda, su terapia, sus doctores, él está cubierto en todos los sentidos. Él no está abandonado, yo lo visito miércoles y sábado, él está ocupado desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, cosa que tiene que estar haciendo una persona que está reformando su vida y que quiere mejorar, porque para eso es que están ahí, para reformar y volver a la sociedad”.

“A mí no me han llamado, a mí no me avisaron, a mí no me dijeron absolutamente nada por qué se han llevado a mi hijo, porque no hay razón, mi hijo ha mejorado, está siendo atendido, por qué se lo llevan, quién se lo lleva, yo soy su mamá, la persona que tiene el nexo más cercano con él, quién es ella o quién puede llevarse a mi hijo si no soy yo, yo soy quien lo internó en la clínica, sino se me muere y quiero que la gente lo entienda”.

“Jesús Alberto se sentía muy bien, como en familia, hablaba con todos, dándole besitos a las mamás y la bendición, él era así y considerando la clínica él se sentía muy bien, compartía con él, y es la clínica más idónea para Jesus Alberto continuar su tratamiento en estos momentos“.

“NO HABLABA PORQUE LA VIDA DE MI HIJO ES PRIVADA”

“Yo le pido respeto a la gente, me da pena, me da vergüenza con los familiares de los pacientes del centro, porque esto es una agresión contra ellos los muchachos, respeto para mi familia, para la vida de Jesús Alberto, para su privacidad, porque yo no tengo por qué estar divulgando la vida ni de nadie, ni de mi hijo, por eso yo no hablaba de eso, y seguiré con la misma actitud, porque la vida de mi hijo es privada”.

Chyno acompañado de un tribunal, la policía y su novia Astrid, a la salida de ‘Tía Panchita’. Foto: Irrael Gómez/ Instagram

“QUIERO QUE ME DEVUELVAN A MI HIJO”

“Estoy orgullosa de mi muchacho, de lo que ha conseguido, y lo que yo deseo es que se cure, que pueda salir adelante, que lleve una vida normal, sana, que pueda velar por el crecimiento de su hijo y siga adelante con su vida, pero en sanidad, sin consumir, sin tener a su lado gente que le haga daño, yo no quiero nada de eso, quiero que salga adelante y que viva feliz”.

“Quiero que me devuelvan a mi hijo, que salga adelante, nadie tiene el poder sino yo de decidir eso, yo necesito que se sane y se salve y si no está cerca de nosotros, él no se va a salvar“.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ:

