Luis Figo celebró su cumpleaños a la mexicana al ritmo de ‘Cielito Lindo’ en una serenata de regalo

El pasado viernes 4 de noviembre la exestrella del Real Madrid, Luis Figo cumplió medio siglo de vida (50 años). Este domingo el luso también lo celebró en México ya que con motivo de las clínicas que realizó el club merengue en Nuevo León, el ahora representante institucional de la institución blanca estuvo presente en la clausura del evento donde le llevaron mariachis por su cumpleaños y se le vio disfrutar al ritmo de ‘Cielito Lindo’.

Figo fue invitado especial para el cierre de la velada y fue honrado con la presencia de Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León. Ella fue la encargada de sorprender al Balón de Oro con presente. Despúes el portugués se mostró asombrado por la llegada de un grupo de mariachis que le dedicó una serenata.

Por su cumpleaños 50 que fue el viernes, @LuisFigo se lleva las mañanitas y pastel de Nuevo León, hoy en su visita a la clausura de la clínica del @realmadrid.@TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/VvLky050WA — Diego Armando Medina (@DiegoArmaMedina) November 6, 2022

Tras el evento y el pequeño homenaje por sus 50 años, Figo atendió a los medios de comunicación, respondió algunas preguntas y envió un mensaje con motivo del acto. “A todas las familias mi felicitación, porque sé que muchas de las veces hacen el esfuerzo para que los hijos tengan una actividad extra escolar”, dijo sobre la iniciativa que benefició alrededor de 140 jóvenes.

Ya en un ámbito más futbolístico, el ex número 10 habló sobre la próxima Copa del Mundo que se disputará en 14 días en Qatar. “Yo siempre digo que las selecciones que tienen experiencia como Brasil, Argentina, España, Alemania, para mí siempre parten como favoritos”.

“Todo mundo aspira a ser campeón del mundo, yo le tengo bastante respeto a México y sé de la calidad que tienen… a mí me encanta México, cada vez que vengo me siento en casa”, indicó con respecto al seleccionado dirigido por Gerardo Tata Martino al que no ve como candidato.

'México tiene una selección buena pero no es de mis favoritos' 👀



La leyenda del Real Madrid, Luis Figo, habló de las oportunidades que tiene la Selección Mexicana de destacar en #Qatar2022 🇲🇽https://t.co/6rZZ0Hlwpe pic.twitter.com/EIYNIVqfvx — Futbol Picante (@futpicante) November 6, 2022

Finalmente fue cuestionado sobre el presente de un excompañero con quien coincidió en Real Madrid. Se trata del ahora director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro. Sobre la leyenda española, Figo solo tuvo palabras de reconocimiento. “Es un gran fichaje para Chivas, lleva una trayectoria en el futbol memorable… le deseo lo mejor como si fuera para mí”.

En el acto también estuvieron presentes Carlos Bremer, pdte. del grupo Value, Jaime Rodríguez de Financiera Altitud y Julio Cesar Santos, ex futbolista de Tigres y Real Madrid.

Te puede interesar:

·Raúl Jiménez más cerca de Qatar 2022 tras arribar a España y reportar con Tata Martino y la selección mexicana

·Kylian Mbappé se lesiona con el PSG a 14 días para el Mundial de Qatar 2022 y preocupa a Francia

·Le gritaron el triunfo en la cara a Edson Álvarez y se armó la bronca al final del Ajax vs. PSV Eindhoven (Video)

**