Matress Mack, el fanático de Houston Astros que ganó la mayor apuesta legal en la historia del deporte

Los Astros de Houston derrotaron 4-2 en la Serie Mundial y son campeones de las Grandes Ligas. Jim McIngvale, también conocido como Mattress Mack y acérrimo fanático de los Astros, ganó 75 millones de dólares luego de su apuesta en abril por el equipo.

Esta es la mayor ganancia de una apuesta deportiva legal en la historia. Jim McIngvale fue quien hizo el lanzamiento inaugural antes del juego 6 de la Serie Mundial en el Minute Maid Park de Houston.

How tweet it is 75 million pic.twitter.com/btaCd8bYY6 — @MattressMack (@MattressMack) November 6, 2022

McIngvale es propietario de Furniture Gallery, una de las tiendas de muebles más grandes de Texas, y está acostumbrado a hacer este tipo de apuestas. La apuesta por los Astros de Houston la hizo al comienzo de la temporada en abril y ganó $75 millones de dólares.

“Simplemente me aburro muchísimo con la estabilidad, por eso supongo que me gustan todas estas grandes apuestas. Me gusta el caos”, afirmó McIngvale, quien también dedicó parte de sus ganancias a sus compradores en sus tiendas.

Pero McIngvale ve todo como una inversión para su venta de muebles y camas. El empresario texano también ha aprovechado unas súper ofertas con la Serie Mundial. Cualquier cliente que compre un colchón de $3,000 dólares tendrá un reembolso completo si los Astros ganaban la Serie Mundial.

Si un cliente gasta más de $5,000 dólares en muebles, de ganar Houston la final de Grandes Ligas se le dará reembolso completo y además se le regalará $5,000 dólares más.

Mattress Mack estuvo al lado del dugout de los Astros de Houston y disfrutó de todo el partido 6 de la Serie Mundial, al igual que estuvo en los demás encuentros de la final, a la espera de la victoria de los Astros y saber que es acreedor de la mayor apuesta en la historia del deporte. YORDAN ALVAREZ WITH A THREE-RUN HOME RUN TO THE MOON AND MATTRESS MACK HAS LOST CONTROL



(w/ @gallerysports) pic.twitter.com/uyitCDZwzt— br_betting (@br_betting) November 6, 2022

